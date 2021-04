Lentilele progresive: solutia 3 in 1 pentru o vedere clara la trei distante

Dupa varsta de 40 de ani, nu ne lasa doar spatele si respiratia, ci si vederea la aproape. Nu e vorba aici de vicii de refractie, cum suntsau- rezultatele unor predispozitii genetice sau ale expunerii ochilor, in mod inadecvat, la un bombardament de stimuli pentru care n-au prea fost pregatiti din punct de vedere evolutiv -, ci de un proces natural: imbatranirea cristalinului odata cu inaintarea in varsta.Deteriorarea claritatii la aproape ca urmare a imbatranirii cristalinului - care este responsabil cu focusul - se numestesi poate fi combatuta cu celebrii „ochelari de citit” sau „ochelari de aproape”. Daca, pe langa asta, nu vezi bine insa nici la distanta - adica estesau- cea mai buna solutie sunt ochelarii cu lentile progresive Lentilele progresive inlocuiesc trei perechi de ochelari si ii ajuta pe purtatori sa vada la distanta, la intermediar si aproape. Sunt utile mai ales persoanelor a caror activitate depinde si de o zona de privire intermediara - cum ar fi, de exemplu, cei care stau mult in fata laptopului; in acest caz, distanta intermediara estea cea dintre privire si ecranul digital.Lentilele au deci trei zone cu dioptrii diferite, acestea din urma fiind optime pentru cele trei distante: departe, intermediar, aproape. Dioptriile pentru distanta sunt pozitionare in partea de sus a lentilei, iar cele pentru aproape in partea de jos, trecerea intre ele facandu-se progresiv si lin, de sus in jos. Nu exista un salt deranjant intre dioptrii ca la lentilele biofcale (care au dioptrii doar pentru distanta si aproape, nu si pentru zona intermediara). In plus, lentilele progresive sunt transparente, nu au pastile pentru aproape demarcate clar pe suprata lor ca lentilele bifocale. Deci sunt mai estetice.Pentru ca:* Ritmul de crestere al dioptriilor tale scade, din moment ce vezi corect la toate cele trei distantele, iar ochii tai nu sunt nevoiti sa faca eforturi de acomodare. Asa iti poti schimbi ochelarii o data la vreo 3 ani.* Le pui pe ochi dupa ce trezesti si le dai jos seara, inainte de culcare, nu jonglezi toata ziua intre o pereche de ochelari de distanta si una de aproape. Asa, ochelarii tai se bucura si de o uzura minima.* Producatorii personalizeaza lentilele progresive in functie de nevoile tale personale si de lucru. Se iau in calcul parametri specifici precum: proiectia pupilara, inclinatia, forma si curbura ramei pe care o alegi, distanta dintre ochi si lentila (distanta vertex), intaltimea de montaj, felul in care iti tii ochelarii pe nas (mai jos sau mai sus), activitatile tale de zi cu zi etc.* Lentilele progresive nu sunt la fel de groase ca cele bifocale, grosimea lor fiind data de dioptriile la distanta (ceea ce e de bine).* Ai peste peste 40 de ani si vezi cu dificultate la distanta si aproape.* Ai un job care iti solicita privirea la distante si in directii diferite.Stim ca ai auzit e greu sa te acomodezi cu lentilele progresive, iar asta poate te face neincrezator sau neincrezatoare sa le incerci. E adevarat, unele persoane nu reusesc sa se acomodeze cu acest tip de lentile, iar stiinta nu are inca un raspuns clar pentru asta. Insa la fel de adevarat este ca multi oameni se obisnuiesc cu ele - fie instant, imediat dupa ce le-au pus la ochi, fie dupa un proces de acomodare care poate dura de la cateva zile, la maxim trei luni.Daca nu te acomodezi nicicum, producatorul iti schimba gratuit lentilele fie cu unele bifocale, fie cu doua monofocale - una pentru distanta si una pentru aproape. Ideea e ca trebuie sa ai un pic de rabdare cu acomodarea. Confortul pe care il obtii pe termen lung depaseste cu mult efortul de acomodare.