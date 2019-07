Lipsa unui dinte ne poate schimba aspectul facial. Iata cum!

Iata principalele motive pentru care inlocuirea unui dinte lipsa nu ar trebui amanata:Absenta unor dinti si topirea osului ce are loc inevitabil dupa extractiile dentare vor face ca ca obrazul sau buza sa se infunde, proportional cu numarul de dinti lipsa, acestea nemaifiind sustinute din interior si mulandu-se pe conturul deformat al arcadei. Cu cat lipsesc mai multe masele, la fel ca in cazul persoanelor in varsta, fata cade, deoarece la inchiderea gurii nu mai exista stopuri in zona laterala, iar inchiderea se face mai adanc.“Lipsa unuia sau mai multor dinti poate modifica dramatic aspectul unei persoane si increderea ei in sine. Pot aparea jena de a zambi si disconfortul social, iar in timp linia maxilarului se poate misca, aparand schimbari faciale care pot face ca o persoana sa para mai in varsta decat este cu adevarat”, spune specialistul ortodont.Avand de facut si treaba dintilor lipsa, dar mai ales din cauza faptului ca intreaga forta musculara se distribuie pe mai putini dinti, acestia sunt suprasolicitati, putand aparea retractia gingivala si osoasa, dar si afectarea smaltului prin tocirea lui anormala si prin sarirea primelor de smalt de langa gingie (leziuni cuneiforme) si aparitia sensibilitatii dentare.In cazul unui dinte lipsa, dintii vecini sau dintele corespunzator de pe maxilarul opus pot migra, facand dificila realizarea ulterioara a unor lucrari. “Pentru readucerea intr-o pozitie mai favorabila exista doua posibilitati: fie trebuie aplicat aparat dentar si uneori si miniimplanturi ortodontice, fie dintele migrat excesiv va fi slefuit pentru a ajunge la aceeasi inaltime cu vecinii lui. Inclinarile dentare impiedica periajul dentar corect si favorizeaza acumularea resturilor alimentare, urmate de aparitia cariilor si a pungilor gingivale”, spune doamna doctor Mihaela Dan, ortodont.Zambetul poate avea de suferit daca lipsesc unul sau mai multi dintre urmatorii dinti: incisivi, canini si primii premolari superiori. Rar exista persoane cu un zambet atat de larg, incat sa ajunga pana la primul molar. Si cum zambetul ne reda increderea in noi si este interfata dintre noi si societate, starea noastra de spirit si modul in care vom fi perceputi se vor imbunatati.Chiar si cand lipseste o singura masea (molarul de 6 ani se pierde cel mai repede, iar la nivelul lui se face masticatia cu maxima eficienta), alimentele nu mai sunt strivite suficient de bine, stomacul face un efort suplimentar pentru digerarea lor, iar absorbtia elementelor nutritive este mai redusa.“In plus, faptul ca nu putem mesteca in mod corespunzator sau la fel de usor ca inainte poate face ca alimentatia sa fie mult mai dificila. De exemplu, orice aliment poate ajunge in spatiul gol lasat de dinte si poate provoca durere daca este atinsa gingia”, atentioneaza doamna doctor Mihaela Dan. Asadar, amanarea inlocuirii unuia sau a mai multor dinti lipsa ne afecteaza atat fizic, cat si psihologic, iar uneori si efortul finaciar va fi mai mare, pentru a rezolva si complicatiile aparute ca urmare a trecerii timpului.