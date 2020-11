Lista actualizata cu simptome COVID 2020

Oamenii de ştiinţa cerceteaza intens simptomele pacientilor cu coronavirus, dar si modul in care acesta afecteaza organismul. In urma unor analize pe mai multi pacienti vindecati, specialistii au actualizat lista simptomelor COVID 2020. Iată despre ce este vorba.Listă cu simptome covid 2020. Debutează brusc şi cu o valoare mare de la început.Conform declaraţiei lui Connor Reed, englez din Wuhan, sinusurile sale erau ”agonie pură”.. Acelaşi pacient a spus că îşi simţea urechile de parcă ar fi explodat în scurt timp.. Conform unui studiu efectuat pe un esantin de 138 de pacienţi vindecaţi, se pare că peste 35% dintre ei nu au avut poftă de mâncare în timpul bolii.. Iată ce a spus despre usturime unul dintre pasagerii de pe vasul de croazieră Diamond Princess: ”Am avut, acum câţiva ani, bronşită, iar acum a fost mai uşor: fără frisoane, fără dureri musculare. Respir bine, nu am nasul înfundat. Mă strânge pieptul şi am crize de tuse”. . ”În faţa spitalului, m-am simţit ciudat şi aproape era să leşin. Am fost dus în salon într-un scaun cu rotile.”, au declarat David şi Sally care au fost infectaţi cu coronavirus în timp ce se aflau pe Diamond Princess.. Acelaşi pacient, Connor Reed, a spus că, în a 11-a zi, a crezut că scapă de gripă, dar brusc i s-a schimbat starea de sănătate în şi mai rău. ”Transpir, ard tot, sunt ameţit şi am frisoane. Televizorul este pornit, dar nu înţeleg ce văd acolo. Este un coşmar. Abia mai pot să iau o gură de aer, iar când expir, plămânii mei sună ca o pungă de hârtie care este mototolită. Nu este bine”.. Aceasta este, de altfel, un simptom specific şi pentru răceli, gripe ori viroze. Într-atât de obosiţi se simţeau bolnavii, încât efectiv nu mai aveau putere nici măcar să mănânce. Te simţi ca şi cum ai fi afectat de schimbarea fusului orar. Ai o senzaţie de oboseală nu prea accentuată, dar eşti debusolat, parcă defazat. ”Este o întreagă isterie în lume legată de coronavirus. Şi aşa şi trebuie să fie. Este o afecţiune serioasă, în special dacă pentru oamenii în vârstă. Dar, pentru mulţi oameni, ca mine, nu este decât o răceală foarte lungă, de care poţi scăpa”, a declarat Bridget Wilkins, locuitor din Londra.