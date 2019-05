Lista celor mai bogate alimente in antioxidanti

Antioxidantii protejeaza celulele umane de radicalii liberi Moleculele radicalilor liberi provoaca boli cardiovasculare si afectiuni oncologice (cancer) si totodata grabesc procesul de imbatranire.Lista produselor de mai jos a fost publicata in “Journal of Chemistry and Food”.Iata topul celor mai bogate alimente in antioxidanti:1. Fasolea rosie cu bobul mic2. Coacazele salbatice3. Fasolea boabe rosie4. Coacazele de gradina5. Afinele6. Anghinarea (chiar fiarta)7. Murele8. Prunele9. Zmeura10. Capsunile11. Merele rosii – soi DeliciousCiteste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.