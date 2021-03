Lucruri mai putin cunoscute despre alcool: cine a inventat primele bauturi si cum ne influenteaza starea de sanatate

Istoria alcoolului este una indelungata, insa beneficiile asupra sanatatii nu au fost dintotdeauna prezentate. Multa vreme, consumul de alcool nu a fost privit cu ochi buni, insa specialistii au descoperit ca anumite bauturi alcoolice au beneficii asupra organismului. De pilda, un pahar cu whisky ajuta la reducerea anxietatii si a stresului. Ce este important de retinut este faptul ca excesele sunt daunatoare pentru organism.Pana in momentul de fata, nu a fost identificat momentul cand a fost folosit pentru prima data cuvantul „alcool“. Stim insa ca cea mai veche bautura alcoolica identificata dateaza din 7.000 - 6.500 i.e.n. si a fost realizata in satul chinez Jiaju. Cercetatorii au descoperit ca bautura era realizata din orez, struguri, miere si fructe de paducel.In aceeasi perioada, in Orientul Mijlociu incepea productia berii din orz. Cu toate acestea, cercetatorii au descoperit ca cea mai veche bere din orz din lume a fost obtinuta in Georgia, in 6.000 i.e.n.In prezent, vinul este una dintre cele mai consumate bauturi alcoolice. Cercetatorii au realizat numeroase studii pentru a determina impactul pe care il are consumul de vin asupra sanatatii oamenilor, dar, in aceeasi masura, au cautat sa identifice momentul in care aceasta bautura a fost produsa pentru prima data. Ce se stie pana in momentul de fata este ca cel mai vechi vin dateaza din 7.000 i.e.n. si a fost identificat in Tbilisi, Georgia.Si istoria lichiorului este invaluita in mister, existand un dezacord cu privire la cine a realizat prima distilare si unde. Una dintre speculatii este ca prima distilare a avut loc in Mesopotamia, in 2.000 i.e.n., scopul fiind acela de a produce parfumuri. Unii spun ca prima distilare ar fi avut loc in China, in vreme ce altii considera ca Italia a fost tara producerii lichiorului. Cei mai multi cercetatori insa considera ca in Arabia a aparut lichiorul. Doua nume sunt frecvent mentionate cand se vorbeste despre aparitia lichiorul: alchimistii Rhazer si Jabir in Hayyan. In prezent, lichiorul se numara printre bauturile preferate de consumatorii de alcool din intreaga lume, Jagermeister fiind printre cele mai populare lichioruri din plante.Multa vreme, consumul de alcool a fost considerat un viciu si se vorbea la tot pasul despre efectele negative asupra sanatatii. Cercetari ulterioare au aratat faptul ca alcoolul poate avea si beneficii asupra organismului, atat timp cat este consumat cu moderatie si la momente potrivite.In majoritatea studiilor din ultimii ani, moderatia este cuvantul de ordine cand vine vorba despre consumul de alcool. S-a dovedit faptul ca femeile care consuma unul sau doua pahare de alcool in fiecare zi au cu 40% mai putine sanse de a dezvolta diabet, in comparatie cu cele care nu beau. Consumat in exces, alcoolul poate avea efect contrar.Potrivit studiilor din ultimii ani, consumul moderat de alcool in randul adultilor protejeaza creierul impotriva dementei si a declinului cognitiv. Pe de alta parte, consumat in exces alcoolul poate modifica structura creierului si poate cauza astfel probleme cognitive.Un alt beneficiu pe care consumul moderat de alcool il are asupra sanatatii este la nivelul sangelui, contribuind la echilibrul lipidelor. Nu mai este un mister pentru nimeni faptul ca un factor de risc pentru accidentele vasculare cerebrale si bolile de inima il reprezinta colesterolul ridicat. Un studiu din 2017 a scos la iveala faptul ca alcoolul, in cantitati moderate, poate duce la scaderi mai lente asupra nivelului de HDL colesterol, vinul, berea si lichiorul avand cele mai bune efecte.Sursa foto: Kamil Macniak/ Shutterstock