Ma spal pe dinti de doua ori pe zi. Si, totusi, am carii! De ce?

Desi raspunsul la aceasta intrebare difera de la persoana la persoana, exista cateva informatii generale despre formarea cariilor pe care toata lumea ar trebui sa le cunoasca si care pot face lumina in aceasta problema:- Cum se formeaza cariile;- Cum poti ajuta dintii sa se mineralizeze;- Care este cel mai bun moment al zilei pentru a te spala pe dinti.Dintii nostri sunt compusi din minerale. De fiecare data cand consumam alimente cu zahar sau amidon, bacteriile din placa dentara incep sa produca acid, iar apoi acest acid „mananca” smaltul (stratul protector de pe dinti).Atunci cand nivelul pH-ului din gura scade si devine mai acid, dintii incep sa piarda acele minerale naturale. Dureaza aproximativ 30-60 de minute dupa ce ai mancat sau ai baut pentru ca pH-ul din gura sa revina la normal.Cu toate acestea, daca nu-i acorzi cavitatii bucale suficient timp pentru a-si reveni dupa ce ai consumat un aliment bogat in zaharuri sau amidon, procesul reporneste si acidul continua sa se produca.De exemplu, este mult mai bine sa bei o cutie de suc in 10 minute decat sa o bei in decurs de o ora. Sau, este bine sa mananci la interval de cateva ore, nu sa ciugulesti cate ceva din 30 in 30 de minute, in timp ce lucrezi la calculator. Cu cat dintii tai pot incepe mai repede procesul de re-mineralizare, cu atat mai bine.Saliva este aliatul nostru! Actioneaza ca un tampon natural impotriva particulelor daunatoare dintilor si ajuta la eliminarea lor. Aceleasi minerale gasite in dintii nostri sunt prezente si in saliva.Cu toate acestea, protectia salivei nu este suficienta! Dintii nostri mai au nevoie de un aliat: fluorul. Folosind pasta de dinti cu fluor, dintii tai se vor recupera mai repede, iar smaltul va deveni mai puternic si mai rezistent, datorita mineralelor fluorurate incorporate in saliva ta.Stiu ca fluorul din pasta de dinti este un subiect controversat. Insa studiile ne arata ca avem nevoie de un aport de fluor pentru a preveni aparitia cariilor. Prin urmare, alege sa folosesti o pasta de dinti cu fluor!In unele cazuri, medicii stomatologi recomanda un tratament de fluorizare. Mai precis, se recomanda pacientilor cu un risc crescut de dezvoltare a cariilor, pacientilor cu restaurari dentare sau celor care poarta aparat dentar. Pentru preventie si pentru oprirea evolutiei cariilor existente.Stim cu totii ca spalatul dintilor de doua ori pe zi este important. Dar cand exact trebuie sa ne spalam?In timp ce dormim, bacteriile se inmultesc in gura. Periajul dentar de dimineata are dublu rol: indeparteaza placa bacteriana formata in timpul somnului si introduce fluor in cavitatea orala inainte sa luam prima masa a zilei. Daca iti place sa te speli pe dinti dupa fiecare masa, asigura-te ca astepti cel putin 30 de minute inainte de periaj. Nu este recomandat sa te speli imediat dupa terminarea mesei, deoarece vei elimina acele minerale folositoare din saliva.Daca ai nevoie de o improspatare a gurii dupa ce ai mancat, bea un pahar de apa sau mesteca guma fara zahar. Te va ajuta sa cresti fluxul de saliva, astfel incat aceasta sa-si poata face treaba in mentinerea sanatatii dintilor.In plus, asigura-te ca te speli pe dinti inainte sa mergi la culcare noaptea. Vei limita orice expunere prelungita la acid in timpul somnului.In concluzie, este foarte important sa te speli de doua ori pe zi, dimineata si seara, pentru a ajuta la eliminarea bacteriilor ce pot cauzaNu uita ca parte din mentinerea unei danturi sanatoase consta in vizita anuala la stomatolog. Stiai ca nu intotdeauna cariile sunt vizibile? In momentul in care o carie devine vizibila, sunt sanse mari ca dintele sa fi suferit deja daune considerabile. De aceea este bine sa mergi la dentist o data pe an. Mai bine previi decat sa tratezi!