Managementul furiei. Trei pasi SIMPLI ca sa scapi de furie!

In general, furia nu este o emotie care apare brusc, ea se hraneste si prinde putere incetul cu incetul. Furia ne face sa ne pierdem controlul, sa luam decizii pripite si gresite, sa pierdem timp cu niste lucruri care capata dimensiuni nefiresc de mari, sa consumam o energie care mai bine ne-ar servi la gimnastica de dimineata. Pe termen lung, ne poate bloca in niste conflicte care demult si-au pierdut sensul, ne frustreaza si ne scade calitatea vietii relationale si intime.Uneori ne place sa fim nervoase. Mai ales cand cineva a gresit fata de noi. Daca am renunta la furie, ar fi ca si cand am sterge cu buretele, chiar noi, respectiva greseala. Iar acest lucru e inacceptabil, pentru ca ea exista! „Ce se va intampla daca tocmai eu nu-mi iau apararea? Vor ajunge toti sa ma calce in picioare!" Dar oare cat de des ne gandim ca avem si alta varianta?Managementul furiei Este un proces prin care invatam: sa recunostem acele semnale care ne anunta ca incepem sa ne infuriem; sa actionam pentru a ne calma; sa gestionam situatia intr-un mod pozitiv.Cu totii stim ca reactiile noastre au la baza atat emotii pozitive precum: bucuria, iubirea, curiozitatea, incantarea; cat si emotii negative: furia, frica, tristetea, dezamagirea. Cu toate astea, tindem sa ne centram pe emotiile negative. De cele mai multe ori, in diverse situatii interpretate de noi intr-un mod care sa ne permita sa raspundem printr-o reactie negativa, ignoram sa cautam alternativele.Obiectivul urmarit in managementul furiei este de a permite exersarea emotiilor pozitive in locul celor negative. Chiar daca la inceput nu este foarte usor, este important sa nu renuntam si sa mergem mai departe.Din cauza ca furia goleste mintea de orice alt gand in afara de cel care produce iritare, iar asta da nastere la emotii negative, creierul transmite corpului comenzi care sa fie in acord cu informatia procesata: se descarca o cantitate mai mare de adrenalina pentru a pregati corpul sa actioneze fizic, creste ritmul batailor inimii, mainile si picioarele sunt puternic vascularizate, corpul ia pozitia de lupta, respiratia devine suieratoare, muschii maxilarului sunt incordati iar buzele par a semana cu linie dreapta, apare incruntarea fruntii si sparancenele coboara brusc.