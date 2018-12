Masa de Craciun: Sfaturi pentru persoanele care sufera de diabet

Controlați, dar fără să uitați că acestea sunt momente speciale în care vă puteți bucura, de asemenea. Oamenii cu diabet zaharat ar trebui sa aiba grija la alimentele pe care le consuma pentru a nu face excese, dar suntem cu totii constienti ca in aceste zile trebuie sa existe o anumita permisiune, spune dr. Manuel Gargallo, coordonator de diabet al Societatii Spaniola de Endocrinologie si Nutritie.Endocrinologul explică faptul că impactul sarbatorilor la persoanele cu diabet zaharat nu este atât de diferit față de restul populației, deoarece principala consecință este creșterea greutatii datorată creșterii aportului caloric."Și aceste kilograme suplimentare afectează mai ales persoanele cu diabet zaharat de tip 2, deoarece majoritatea au probleme de obezitate" și ar trebui să fie deosebite de atente, spune specialistul.Ieșirea din dieta obișnuită, pe lângă faptul că are un impact negativ asupra greutății corporale, afectează, de asemenea, nivelurile de glucoză, motiv pentru care se recomandă controlul strict al zahărului, în special de carbohidrații prezenți în deserturile dulci.Dacă există un dezechilibru în nivelurile de zahăr, ar fi o problemă de ajustare a dozelor de insulină la persoanele cu acest tratament farmacologic, în special la cele cu diabet zaharat de tip 1.Deși reglementările europene nu mai permit ca anumite produse alimentare sa fie etichetate ca produse pentru diabetici, printre acestea se pot regasi unele care nu contin zaharoza, dar asta nu inseamna ca ele nu contin niciun tip de zahar sau alt tip de fructoza."Și în cele din urmă, contribuția caloriilor și a carbohidraților este aceeași și au tendința de a avea un gust mai rău, fără a menționa că acestea sunt mai scumpe", avertizează dr. Gargallo. "Acestea sunt produse - explică medicul- care nu oferă un beneficiu special în ceea ce privește controlul glicemic.O persoană cu diabet trebuie să urmeze aceleași reguli pentru o dietă echilibrată și obiceiuri de viață sănătoase pe care populația generală ar trebui să o urmeze. Adică recomandările, prevenirea și distribuția celor trei grupe de macronutrienți (carbohidrați, proteine ​​și grăsimi) sunt aceleași. Dar excesele au un impact mult mai puternic si negativ asupra persoanelor care sufera de diabet, deoarece afectează echilibrul lor metabolic.De aceea trebuie să evitați grăsimile saturate. Persoanele cu diabet zaharat au mai multe motive pentru că au un risc mai mare de boli cardiovasculare. Dr. Gargallo avertizează și împotriva consumului de băuturi alcoolice. "Alcoolul nu are un impact direct asupra controlului glicemiei, dar favorizează creșterea în greutate mai mult decât zahărul", spune expertul.De asemenea, de Crăciun se schimbă obiceiurile de dormit, mâncarea este din belsug, aportul copios ... și afectează persoana cu diabet zaharat."O persoană cu diabet zaharat va avea un control mai bun al glicemiei cu obiceiuri de viață mai mult sau mai puțin obișnuite, mai mult sau mai puțin constante", spune reprezentantul SEEN. Este inevitabil ca în zilele de sărbătoare să existe zile neregulate, admite medicul, și înainte de asta recomandă controlul. "Câteva zile de modificări nu vor avea un impact pe termen lung, trebuie să fii flexibil, oamenii trebuie să trăiască cu diabetul lor în cel mai normal mod posibil", conchide medicul.