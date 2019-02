Maslinele previn cancerul la san: 5 beneficii uimitoare ale acestor fructe

De ce sa nu recunoastem? Toti dorim sa fim posesorii unui abdomen cat mai bine structurat, pentru ca acest lucru ne confera incredere in fortele proprii si ne dau o stare de bine. In spatele unui abdomen de invidiat stau ore in sir de exercitii fizice speciale, efectuate zilnic. Este bine cunoscut

Exista mai multe tipuri de dureri de cap: unele pot fi temporare, altele poti fi de lunga durata, cronice, si enervante, care iti afecteaza rutina. Potrivit cercetatorilor de la Harvard, "o durere de cap ușoară este enervantă, dar trece in momentul in care ne odihnim, ne

Care este greutatea ideala? Pentru a raspunde la aceasta intrebare, trebuie luate in calcul, inaltimea, varsta, sexul, stilul de viata. In Romania, statisticile arata ingrijorator: 1. peste 56% dintre barbatii romani sunt supraponderali si obezi, in timp ce in randul femeilor 48% se confrunta cu