Medic infectionist: "Ne indreptam spre o boala cu o mie de fete. Inca nu este totul spus despre COVID-19"

Medicul infectionist Carollina Radu, de la Spitalul Municipal Hunedoara, care se afla in prima linie in lupta cu COVID-19, a declarat, in cadrul unui interviu pentru hotnews.ro, ca ceea ce traim acum sunt niste scene pe care ni le vom aminti toata viata si ca ea nu a mai trait asa ceva in cei 32 de ani de experienta.Medicul Carollina Radu a marturisit ca este marcata de lupta cu aceasta boala si ritmul alert in care oamenii infectati mor. Aceasta a precizat ca ar fi o mare greseala ca scolile sa fie deschise si ca elevii ar trebui a fie tinuti acasa pana la toamna."Categoric nu trebuie redeschise scolile pana la toamna. Ar fi o masura irationala. Pentru ce sa creezi un asemenea pericol? E adevarat, copiii sunt mai putin vulnerabili, pentru sa sistemul lor respirator are alti receptori la nivelul cailor respiratorii. Da, copiii, chiar daca se infecteaza, pot face forme usoare de boala, cel putin teoretic vorbind. Dar in niciun caz scolile nu trebuie redeschise, mai ales ca acesti copii intra in contact cu parinti, cu bunici, cu persoane vulnerabile.