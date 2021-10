Medic ORL despre cum se poate recapata mirosul dupa Covid. Ce este bine sa mirosi de multe ori pe zi

Medicul a explicat ca aceasta afectiune nu trebuie lasata netratata, pentru ca in timp poate duce la depresie. Astfel, doctorul a recomandat sa se faca o igiena constanta a nasului si sa urmeze un tratament de stimulare a mirosului."Este important să avem grijă de nas. Această tulburare a mirosului provine din faptul că virusul vine asupra terminațiilor olfactive și le distruge. Noi trebuie să avem grijă de mucoasa olfactivă, de nas, să-l avem tot timpul curat, tot timpul decongestionat și să-i dăm un tratament de hrănire a acestor nervi, pentru că se produce o tulburare neurologică.Spre exemplu, putem da un tratament cu vitamine, din complexul B, cu care putem hrăni acești nervi pentru a-și reveni mai repede. Acest dezechilibru neurologic poate să fie câteva zile sau câteva luni la un procent destul de mic al pacienților cu COVID-19. Cu un tratament de stimulare putem recupera 100% din miros. Sunt foarte, foarte, foarte puține persoane la care această tulburare neurologică a ținut un an de zile sau mai mult, dar după șase luni de zile marea majoritate a pacienților și-au recuperat mirosul 100%.Acel tratament de stimulare ar fi pur și simplu niște exerciții de respirație, să inspirăm alimente și băuturi puternice cum ar fi: hrean, ceapă, lămâie, parfumuri și spirt.Dacă le inspirăm de mai multe ori pe zi pur și simplu reacționează terminațiile nervoase, le stimulăm, le trezim, iar ele se vor recupera mult mai repede.Este foarte important să ne recuperăm acest simț, pentru că noi mâncăm prin miros.Dacă simțim că mâncarea are un miros plăcut, atunci mâncăm. Mirosul vine mână în mână cu gustul. Dacă dispare mirosul, dispare și gustul și dacă mâncarea nu mai are gust, noi nu putem să mai mâncăm, iar noi vom slăbi, va scădea imunitatea, iar viața noastră va fi una cu totul și cu totul alta.Pe lângă această lipsă a mirosului și a gustului care ne determină să nu mai mâncăm, mai apr și parosmia și cacosmia, un miros foarte neplăcut al lucrurilor din jurul nostru și chiar simțim că noi sau alte persoane din jurul nostru miros urât și intrăm în depresie pentru faptul că nu simțim un miros plăcut pe lângă noi. Acum realizăm cât de important e acest simț al mirosului pentru confortul vieții noastre, la fel și simțul gustuluiE foarte important să luăm în seamă debutul bolii și să o tratăm de la început, de la primele simptome.Această boală, la mulți dintre noi, a apărut prin scăderea gustului și mirosului. Cum apare acest simptom, trebuie să tratăm boala ca atare și trebuie să apelăm la medici.Oamenii trebuie să aibă grijă de nasul lor! Să aibă grijă ca acesta să fie mereu decongestionat, desfundat. Degeaba luam tratament dacă nasul e înfundat, blocat. Trebuie să avem mare grijă, să dăm cu spray-uri decongestionante, să spălăm bine cu spray-uri cu apă de mare și atunci aerul încărcat cu mirosuri va veni mult mai ușor la nivelul terminațiilor nervoase, le va excita și le va reface mult mai ușor", a declarat Ana Maria Apostol, medic specialist ORL, într-o intervenție la Digi24.