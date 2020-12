Medicamentele pe care nu trebuie sa le ia pacientii infectati cu coronavirus

„Este foarte important pentru cei care stau acasă, dacă își pot permite să își cumpere un pulsoximetru, să o facă. Dacă nu, să își monitorizeze atent frecvența respiratorie. Monitorizarea temperaturii și a saturației oxigenului sunt extrem de importante dacă vorbim despre infecția cu SARS-CoV-2. Pe de altă parte, legătura permanentă cu medicul de familie este obligatorie și apariția unei saturații scăzute (a oxigenului din sânge, n.r.), sub 93%, trebuie să îi determine să sune la 112 sau să sune medicul de familie.Atenție foarte mare la consumul de antibiotice! În această perioadă observăm foarte mulți pacienți care ajung la camerele de gardă și care își administrează antibiotic. Atrag atenția asupra faptului că virusul nu răspunde la antibiotic. Azitromicina care se administrează în spital în unele cazuri nu are rolul de a distruge virusul, ci are un mecanism antiinflamator, de reducere a inflamației pe care o produce virusul. Nu se administrează pe post de antibiotic”, a explicat medicul.