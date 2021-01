Medicul Alexandra Rafila: Cat dureaza imunitatea impotriva coronavirusului dupa vaccinare?

Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, considera ca persoanele care se vaccineaza ar avea imunitate impotriva COVID-19 cel putin un an de zile."Nu stim inca pentru cat timp vom fi imuni dar studiile au aratat ca nivelul de anticorpi dupa vaccinare este mentinut inalt si constant. Probabil ca cel mai putin vom fi imuni in jur de un an de zile. Dar e posibil ca acest interval, pe masura ce acumulam experienta, sa fie mai mare", a spus Rafila. "La vaccinul HPV a fost aceeasi discutie si imunitatea dureaza 10 ani. Sa dea Dumnezeu sa fie la fel si la coronavirus", a adaugat Alexandru Rafila.