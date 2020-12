Medicul Tudor Ciuhodaru: "10 lucruri pe care trebuie sa le stiti despre noua tulpina a coronavirusului"

Medicul Tudor Ciuhodaru a oferit pe pagina sa de socializare cateva explicatii despre noua tulpina a coronavirusului, care circula in Marea Britanie si care ar fi cu 70% mai transmibila.Redam mai jos explicatiile medicului:"E oficial. A apărut o nouă mutație a coronavirusului. 10 lucruri pe care e bine să le știți:1. Nu testăm extins, suntem condamnați. Vom avea și noi aceasta tulplină mai repede decât ne imaginăm. Noua tulpină a ajuns deja în Italia. Pacientul s-a întors zilele trecute din Marea Britanie cu un avion ce a aterizat la aeroportul Fiumicino și a fost depistat pozitiv cu noua varianta găsită în ultimele săptămâni în Mare Britanie. Ieri Italia a anunțat blocarea zborurilor din Regatul Unit până pe 6 ianuarie.Mai multe state europene, printre care Italia, Olanda, Belgia, au interzis zborurile din Marea Britanie. Ţara Galilor a decis să impună o nouă carantină naţională, în Scoţia sunt înăsprite restricţiile, iar călătoriile din Scoţia în Anglia şi invers sunt strict interzise.2. Paradoxal, cu toate aceste semnale de alarmă, numărul testelor este în scădere în România, evident și numărul persoanelor depistate dar secţiile ATI din reţeaua COVID sunt pline până la refuz cu cazuri grave. S-a ajuns ca, în câteva minute, un pat liber la ATI să fie ocupat. DSP Iași anunța ieri dimineaţă că la ora opt erau doar patru paturi disponibile și în doar o oră și toate erau ocupate. Iar după revelion situația va deveni și mai gravă pentru că secţiile ATI se vor goli de medicii rezidenţi a căror contractele de angajare expiră pe 31 decembrie.3. Nu este un fapt neaşteptat ca virusul să evolueze şi este important să observăm rapid orice modificare pentru a înţelege riscul potenţial. 12700 de mutații au fost identificate într-un studiu efectuat în 99 de țări pe 46000 de persoane. „Din fericire, am constatat că niciuna dintre aceste mutații nu face ca virusul să se răspândească mai rapid”, a declarat Lucy van Dorp unul dintre autorii studiului. Totuși, mutațiile sunt ținute sub observație, pentru că ar putea fi de ajutor în ceea ce privește eventuala actualizare a vaccinurilor.4. Acum ,,au loc eforturi pentru a confirma dacă oricare dintre aceste mutaţii contribuie la transmiterea mai mare”, au spus cercetători din cadrul COVID-19 Genomics UK (COG-UK) Consortium. Se crede că această variantă este cu 70% mai contagioasă pentru că a suferit mai multe mutaţii în proteina matricială, prin modificări la nivel genetic (lipsesc doi amino-acizi) ceea ce ar explica răspândirea mai rapidă a virusului. Totuși Boris Johnson a anunțat că Londra și sud-estul Angliei vor intra în a patra etapă de măsuri de carantină generală, în contextul creșterii numărului de infecții datorate și acestui unui nou tip de coronavirus.5. Vă reamintesc că la începutul săptămânii fuseseră deja identificate peste 1.000 de persoane infectate cu noua variantă de coronavirus. Noua variantă, pe care cercetătorii britanici au numit-o “VUI – 202012/01”, include o mutaţie în regiunea genomului viral care codifică proteina spike (cu țepi) pe care coronavirusul SARS-CoV-2 o foloseşte pentru a infecta celulele umane.6. Marea Britanie a transmis informații din studiile în curs privind mutația și OMS va ține la curent statele membre și publicul „pe măsură ce va afla mai multe despre caracteristicile acestei variante de virus și despre orice implicații”.7. În teorie aceasta ar putea avea ca rezultat răspândirea mai uşoară între oameni a Covid-19 dar nu este clar dacă aceste mutaţii conduc la mai multe infecţii.8. Autoritățile de la Londra spun că noua tulpină se răspândeşte mult mai repede, dar nu ar produce o rată mai mare a mortalității și că va răspunde la vaccinuri.9. O nouă mutație nu înseamnă însă că vaccinurile abia apărute nu mai sunt funcționale. Toate aceste noi vaccinuri sunt concepute pentru a coda proteina Spike astfel încât sistemul imunitar al oamenilor să fie stimulat corespunzător indiferent de mutații.10. Totuși parerile expertilor sunt împărtite: unii (și vorbesc de cel puțin două universități de prestigiu - Universitatea din Sheffield și Universitatea Harvard) sugerează că tulpinile G ar putea fi o țintă mai bună pentru un vaccin, deoarece aceste tulpini au mai multe proteine spike pe suprafața lor, dar alții susțin că ar trebui să rămânem „vigilenți” și să continuăm să monitorizăm orice mutație nouă.Până una alta testarea extinsă gratuită (pe care o tot propun dar nu aude nimeni) rămâne singura opțiune sănătoasă.