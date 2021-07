Medicul Virgil Musta, avertisment. Ce trebuie sa faci imediat daca esti muscat de o capusa

Medicul Virgul Musta atrage atentia ca in ultimele saptamani au ajuns la spital foarte multe persoane muscate de capuse. Seful sectiei de Boli Infectioase din Timisoara avertizeaza ca acestea sunt foarte periculoase si a explicat ce trebuie sa faci imediat ce ai fost muscat de o capusa.„Prima măsură de prevenire a bolii este să depistăm căpuşa în primele 24 de ore de la fixarea pe tegument şi să o extragem. Acest lucru este uşor de făcut dacă seara, după ce am fost la iarbă verde, facem duş şi căutăm o eventuală excrescenţă pe piele, trecând uşor cu mâna pe toată suprafaţa corpului, chiar şi prin păr. Dacă descoperim o căpuşă, atunci trebuie să o scoatem. Este foarte important să o îndepărtăm fără să-i rupem capul, deoarece există riscul ca acesta să poată transmite în continuare bacteria ce cauzează boala Lyme. Pentru aceasta luăm un tampon de vată şi îl îmbibăm în alcool sau iod, după care îl punem timp de 5 minute pe căpuşa. Prin această manevră căpuşa slăbeşte prinderea de piele şi, astfel, reuşim să o scoatem uşor prin răsucire în sensul invers acelor de ceasornic”, spune doctorul Virgil Musta, şeful Secţiei Boli Infecţioase II, Spitalul Victor Babeş Timişoara.În cazul în care căpuşa este depistată după câteva zile, este necesar un consult medical pentru începerea unui tratament profilactic.In urma muscaturii de capuse se poate dezvolta boala Lyme daca insecta este infectata cu Borrelia. Aceasta poate debuta într-un interval cuprins între 3-30 zile de la contact. Se formează o zonă roşie la locul înţepăturii, care are mijlocul mai pal (eritem caracteristic). Urmează dureri de cap, de muşchi şi de oase, dar şi o oboseală accentuată. În evoluţie, poate apărea o erupţie pe piele şi în alte zone ale corpului. În cazul în care nu este tratată la timp, boala poate evolua cu afectare articulara, cardiacă şi neurologică.„De câte ori mergem la iarbă verde este recomandabil să ne aşezăm pe o pătură, nu direct pe iarbă, şi, eventual, să purtăm pantaloni lungi, pentru situaţia în care ne plimbăm printr-o iarbă mare. Astfel, căpuşa să nu se poată fixa de picior. Să ne spălăm seara şi să ne inspectăm pielea. Să utilizăm spray-uri anticăpușă, când mergem într-o zonă unde este posibil să fie căpuşe. Să consultăm medicii, dacă am găsit o căpuşă şi nu ştim de cât timp este pe piele, dacă nu am reuşit să o scoatem cu totul, sau dacă apare eritemul caracteristic la locul muşcăturii de căpuşa”, spune dr. Virgil Musta.