Merisoarele si Bulgurul - beneficii pentru sanatate

Merisoarele

Ele au atras atentia medicilor si nutritionistilor datorita antioxidantilor si nutrientilor pe care le contin.Indiferent daca le mananci ca atare, sub forma de suc sau suplimente, beneficiile lor sunt atat de importante, incat ne intrebam de ce nu mancam noi oare asa ceva incontinuu:Sucul de merisoare contine polifenoli care previn infectiile urinare. Se recomanda un pahar pe zi.Cercetarile confirma ca extractul de merisoare poate preveni multiplicarea celulelor in cancerul de san. Alte tipuri de cancer care poate fi prevenit: de colon, prostata si plamani.Merisoarele ajuta la scaderea nivelului colesterolului rau (ce ar putea sugruma peretii arterelor) si previn formarea placilor pe peretii arterelor care pot duce la ateroscleroza si risc de infarct.Contin acid citric si alti nutrienti care previn atat formarea pietrelor la rinichi, cat si alte complicatii ale vezicii biliare.Consumate des, te pot ajuta sa eviti gingivita, cariile si formarea placii dentare.Ajuta la imbunatatirea starii de spirit, diminuand stresul, anxietatea si depresia. De asemenea, sunt extrem de utile pentru creier si memorie.Au efect asupra sistemului imunitar datorita antioxidantilor care favorizeaza eliminarea toxinelor.Imbunatatesc metabolismul, iar asta te ajuta sa pierzi kilogramele in plus.Antioxidantii pe care ii contin lupta impotriva radicalilor liberi care accelerează procesul de imbatranire. Te vor ajuta sa arati mai tanar/a, iar organele interne sa-ti functioneze mai bine.Acneeadermatitele, psoriazisul sau eczemele pot fi tratate cu ajutorul merisoarelor.este un amestec de mai multe tipuri de boabe de grau, care are un gust asemanator cu orezul sau cuscusul. El se poate consuma in loc de paine, ca garnitura la o friptura, supa, tocanita sau amestecat in salate. Este bogat in proteine si extrem de sanatos, tocmai prin faptul ca nu a suferit prelucrari masive care sa il faca sa isi piarda din calitatile nutritive.Bulgurul este unul dintre cei mai sanatosi carbohidrati pe care ii poti consuma, aducand energie organismului pentru mai multe ore.Deoarece este bogat in fibre, bulgurul ajuta la accelerarea tranzitului intestinal si la combaterea constipatiei.Bulgurul este recomandat in dietele pentru scaderea colesterolului, deoarece e bun la eliminarea grasimilor nesanatoase din sange.Fiind bogat in fier, bulgurul este recomandat persoanelor care sufera de anemie. Trebuie inclus cat mai des in meniu iar carentele de fier vor disparea.Mai multe studii au aratat ca un consum constant de bulgur ajuta la scaderea inflamatiilor din organism si, implicit, la combaterea anumitor tipuri de cancer.Pentru cei cu glicemia crescuta, consumul de bulgur ajuta la reglarea nivelului de glucoza din sange si la combaterea diabetului.