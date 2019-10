Metode eficiente care te ajuta sa iti relaxezi trupul si mintea

Programul zilnic incarcat, orele suplimentare la birou sau agitatia orasului sunt doar cativa dintre factorii declansatori care iti pot perturba linistea. Pentru a sta departe de presiunea stresului, iti recomandam cele mai usoare metode de relaxare.Pentru a te deconecta de la stresul zilnic, dar si pentru a renunta la un stil de viata sedentar, mai jos iti spunem cateva metode simple care iti vor imbunatati sanatatea mentala, dar si fizica.Lectura este cea mai buna metoda de relaxare, care iti asigura rezultate vizibile imediat. Bucura-te de poveste unei carti antrenante pe care o gasesti in multitudinea de carti de vanzare , atat in mediul online, cat si in magazinele de specialitate.Acorda-ti in fiecare zi cel putin cinci minute pentru meditatie. Un moment doar pentru tine in care sa iti gasesti linistea si sa te gandesti la lucrurile frumoase pe care le-ai realizat ori pe care iti doresti sa le duci la bun sfarsit. Poti combate stresul prin meditatie, intr-o camera linistita, fara sa ai acces la alte elemente ce ti-ar putea perturba atentia.O sedinta de masaj pe saptamana poate face minuni pentru organism. Masajul te poate ajuta sa reduci tensiunea arteriala, dar si sa iti reglezi pulsul si respiratia. Nu este obligatoriu sa platesti un specialist pentru o sedinta de masaj, ci iti poti face singur pentru fiecare zona a corpului. Incepe cu zona umerilor si a gatului și continua cu antebratul si celelalte zone ale corpului.O tehnica de relaxare care te va ajuta sa iti detensionezi partea fizica a corpului, dar si sa iti relaxezi mentalul. Yoga este o activitate care te scapa de stres datorita exercitiilor simple de respiratie, concepute sa relaxeze sistemul muscular, circular, nervos si endocrin.O relaxare garantata o poti obtine chiar la tine acasa. O cada plina cu apa si cateva uleiuri esentiale de relaxare iti asigura relaxarea de care ai nevoie. Fa-ti o zi de spa la tine acasa cel putin o data pe saptamana, iar rezultatele vor fi imediat vizibile.Incearca aceste metode simple de relaxare, iar semnele benefice vor fi vizibile in scurt timp.