Micul dejun: sursa de energie pentru intreaga zi

Chiar daca dimineata suntem in graba si avem multe lucruri de facut inainte de a pleca la scoala sau la serviciu, este important sa nu sarim peste cea mai importanta masa a zilei, micul dejun. Pentru ca alimentatia corecta este esentiala pentru o viata sanatoasa si pentru a avea energie pe tot parcursul zilei, este ideal ca felurile de mancare pe care le alegem pentru micul dejun sa fie cat mai satioase, bogate in carbohidrati, proteine, grasimi sanatoase si fibre. Carbohidratii din alimentatie ajuta la cresterea nivelului zaharului din sange, iar proteinele prelungesc senzatia de satietate si cresc treptat nivelul de energie, de care avem nevoie pe tot parcursul zilei. Masa de dimineata reface nivelul de glucoza si asigura aportul de substante nutritive de care organismul are nevoie.Obiceiul de a manca neregulat face dificila mentinerea greutatii in limitele recomandate si are efecte negative asupra sanatatii inimii. Persoanele care iau micul dejun in fiecare zi prezinta un risc redus de colesterol marit si hipertensiune, pe cand cele care sar prima masa a zilei au tendinta de a avea un surplus de greutate si probleme metabolice.Fiind cea mai importanta masa a zilei, micul dejun ne ofera combustibilul de care avem nevoie pentru a avea energie intreaga zi si pentru a ne putea concentra la activitatile pe care le avem de facut. Daca este compus din alimentele potrivite, oua, goji , fructe de padure, iaurt sau ovaz, micul dejun aduce o serie de beneficii organismului. Dupa orele de somn, in care organismul nu s-a hranit si a fost in repaus, este momentul perfect pentru a primi o doza de energie. Micul dejun ajuta la refacerea necesarului de glucoza si ofera toti nutrientii de care organismul are nevoie pentru a functiona corespunzator pe durata intregii zilei.In timpul noptii, pentru ca nu ne hranim, nivelul de glicogen din sange scade. Glicogenul este glucoza depozitata in ficat si muschi si reprezinta principala sursa de energie a organismului, pe care o obtine din carbohidratii din alimente. Atunci cand rezerva de glucoza scade, organismul incepe sa consume acizii grasi pentru a produce energia care il sustine. Prima masa a zilei are rolul de a reface depozitele de glicogen, creste nivelul de energie si imbunatateste functia metabolica. Persoanele care sar peste micul dejun au tendinta de a consuma mai multe alimente la pranz si cina, pentru a compensa lipsa hranei de dimineata.Odata cu inaintarea in varsta, masa de dimineata este un obicei din ce in ce mai rar. Micul dejun este inlocuit cu mancatul peste masura la celelalte mese sau cu gustari care pot fi periculoase pentru sanatate, daca sunt prea sarate sau prea dulci si au un aport scazut de minerale si vitamine.Un mic dejun sanatos imbunatateste capacitatea de concentrare si memoria, de aceea este important ca pentru aceasta masa sa alegem alimente bogate in minerale, precum magneziu, potasiu si seleniu, care sustin buna functionare a creierului si ajuta la prevenirea anumitor boli degenerative, precum Alzheimer sau Parkinson. O masa de dimineata bogata in alimente bogate in acizi grasi Omega-3 contribuie la mentinerea sanatatii inimii, asigura un nivel scazut de colesterol si reduce riscul unui atac de cord.In cazul in care obosesti prea repede inainte de masa de pranz, are legatura cu faptul ca sari peste micul dejun. Masa de dimineata regleaza nivelul de glucoza din sange, principala sursa de energie a organismului, asa ca este recomandat sa ne asiguram ca ii oferim nutrientii de care are nevoie.Este foarte important sa alegem cu grija alimentele pe care le consumam la micul dejun. Sunt recomandate produsele cu o valoare energetica ridicata, bogate in proteine, fibre si carbohidrati, care stimuleaza metabolismul dupa orele de somn. Organismul este pregatit sa absoarba mineralele si vitaminele din alimente la aproximativ jumatate de ora dupa trezire, asa ca nu manca imediat ce te trezesti. Pe langa ora de servire, este important si ce mananci dimineata. Nu alege preparate foarte grele pentru stomac, de exemplu mancare gatita, ci opteaza pentru fructe proaspete, o budinca de chia , cereale integrale sau legume.Printre cele mai sanatoase alimente pentru micul dejun se numara ouale, un aliment bogat in vitamine, care ofera senzatia de satietate, stimuleaza metabolismul si mentine valorile normale ale colesterolului.De asemenea, iaurtul, bogat in proteine, are rolul de a stimula metabolismul si contine probiotice, care regleaza si imbunatatesc digestia. Ovazul, semintele de chia si cerealele integrale sunt alegerea ideala pentru micul dejun, pentru ca sunt o sursa extraordinara de antioxidanti si fibre, care cresc senzatia de satietate si scad nivelul colesterolului.Desi au un continut caloric ridicat, nucile nu se transforma in depozite de grasimi, odata asimilate de organism si ofera cantitatea optima de potasiu, magneziu si seleniu de care avem nevoie.Un mic dejun bogat in fibre imbunatateste digestia, amelioreaza simptomele constipatiei si reduce riscul aparitiei afectiunilor la nivelul colonului. De aceea, este important sa consumam aproximativ 30 de grame de fibre pe zi, pe care le regasim in cereale, fructe, si leguminoase. In plus, un mic dejun sanatos accelereaza metabolismul si activeaza procesul de ardere a grasimilor, asa ca, daca urmezi o dieta, vei ajunge mai rapid si mai usor la greutatea dorita.