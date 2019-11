Mierea de albine. 13 beneficii pentru sanatate

Comparat cu zaharul alb, fructoza este descompusa in organism mult mai incet, ceea ce inseamna o crestere moderata a glicemiei. Totodata, mierea contine proteine, minerale (precum fier, cupru, fosfor, potasiu si sodiu), enzime si vitamine, in special compexul de vitamine B. Culoarea mierii difera in functie de tipul ei. Culoarea inchisa indica un nivel de antioxidanti mairidicat. Este important de retinut ca mierea incalzita la o temperatura de peste 40 de grade isi pierde toate calitatile benefice sanatatii. In afara faptului ca o poti manca, iata alte moduri in care poti folosi mierea de albine pentru a beneficia din plin de efectele sale:O bautura traditionala atunci cand esti racit sau esti gripat este sa amesteci miere in apa fierbine, alaturi de lamaie, scortisoara si ghimbir. Este recomandat sa se consume la fiecare doua ore.Fierbe, timp de 15 minute, apa in care ai pus o ceapa taiata. Acest amestec are abilitatea de a reduce mucusul si vindeca raceala. Dupa ce lichidul s-a racit adauga o lingura de miere siconsuma-l dimineata, la pranz si seara inainte de culcare. De asemenea, taie ceapa si usturoi, amesteca-le cu miere si mananca-le.Aplica putina miere pe cosuri inainte de a merge la culcare si vei observa ca vor disparea aproape peste noapte datorita proprietatilor sale antibacteriene. De asemenea, mierea de albineusuca ranile si previne iritatia si inflamarea pielii.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.