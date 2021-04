Mihaela Bilic recomanda "10 fructe si legume pe care NU merita sa le cumparam BIO"

Nutritionistul Mihaela Bilic a explicat pe pagina sa de socializare la ce trebuie sa fim atenti atunci cand alegem produse bio."In cautarea unui stil de viata sanatos, tot mai multi consumatori au inceput sa se orienteze spre produsele BIO. La randul lor producatorii din industria alimentara au incurajat si exploatat aceasta tendinta aducand pe rafturi o gama infinita de produse cu eticheta BIO- de la cereale si biscuiti la ceaiuri si cosmetice.Promovate ca avand calitati nutritionale superioare si fiind cultivate fara ingrasaminte si pesticide, aceste produse au un pret pe masura. Insa nu intotdeauna investitie financiara merita, mai ales cand putem consuma produse locale, de sezon, obtinute prin metode responsabile si NEintensive de productie.Dintre cele 43 de categorii de fructe si legume prezente in Ghidul pesticidelor, cele- broccoli, vinete, varza, ceapa, sparanghel- banane, kiwi, mango, ananas, avocado.- ardei gras, telina, salata, spanac, cartofi- mere, pere, piersici, capsuni, struguri.Dincolo de polemica BIO/ne-BIO, un pericol mult mai mare pentru sanatatea noastra il pot reprezenta OMG-urile (organismele modificate genetic). Intr-o lume in care semintele sunt ameliorate genetic ca sa reziste la boli si paraziti, este greu de identificat ce produse mai sunt in prezent ca odinioara- mai ales ca si la capitolul “etichete”, legislatia este deficitara. In concluzie, singurul criteriu de alegere a unui produs de pe raft este sa fie minim procesat.Si daca se poate sa fie obtinut din ingrediente putine, banale/clasice. Cat despre fructe si legume, carne si peste, lapte si oua, avem nevoie de furnizori/producatori de incredere, care sa respecte si alimentul, dar si mediul inconjurator. Iar siguranta alimentara trebuie sa fie completata de calitate, degeaba cumperi un produs BIO care este plin de zahar si grasime! Ce sa mai spun de gust, ca l-am pierdut cu totul din vedere...un aliment trebuie sa fie in primul rand BUN la gust, e o conditie mai presus de toate!!”, a scris Mihaela Bilic intr-o postare pe pagina personala de Facebook.