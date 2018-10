Motivul pentru care trebuie sa inchizi usa dormitorului in timpul noptii. Ti-ar putea salva viata

Aproape 60% din persoanele chestionate in cadrul unui studiu au declarat ca dorm cu usa dormitorului deschisa. Specialistii spun insa ca este o greseala imensa si ca aceasta simpla alegere ar putea insemna viata sau moarte in cazul in care in casa ar izbucni un incendiu.Specialistii spun ca o usa inchisa poate incetini raspandirea flacarilor, reduce dispersarea fumului toxic, imbunatateste nivelul de oxigen si reduce temperatura. Asadar, inchiderea usii dormitorului pe timpul noptii ti-ar salva viata.Specialistii spun ca nu este vorba doar despre lipsa de conștientizare. Cei mai mulți oameni caredorm cu ușa deschisă o fac pentru că ei cred în mod eronat că este mai sigur - dar este exact opusul a ceea ce pompierii recomandă.