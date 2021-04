Noi simptome Covid-19 la copii

Cu toate acestea, medicii pediatri au semnalat ca multi copii care au trecut prin infectia cu SARS-CoV2 au dezvoltat la cateva luni dupa vindecare un sindrom inflamator multisistemic. Cei mai multi dintre acesti micuti au avut si schele neurologice, precum dureri de cap, encefalopatie, halucinatii, tulburari de vorbire, probleme de echilibru sau confuzie.Studiul a fost realizat pe 46 de copii internați într-un spital din Londra și a reieșit că 24 dintre aceștia prezentau aceste simptome neurologice pe care nu le mai experimentaseră până acum, potrivit The New York Times.Autorul principal al studiului, mdicul Omar Abdel-Mannan, a dezvăluit că în urma acestui sindrom recunoscut post Covid-19, mulți copii suferă de diverse simptome neurologice, dar și psihice.„În ceea ce privește sindromul inflamator care se dezvoltă după ce copiii sunt infectați cu coronavirus, aflăm modul în care această boală îi afectează și la ce trebuie să fim atenți. Am constatat că mulți copii au prezentat simptome neurologice care implică atât sistemul nervos central, cât și cel periferic”, a dezvăluit acesta.