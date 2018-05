Nu este de ajuns sa bei multa apa ca sa te hidratezi. Iata cum trebuie sa o consumi corect

Odata cu debutul temperaturilor mari, creste si cantitatea de apa pe care o consumi. Inainte de a face asta insa, este bine sa stii cateva lucruri importante despre modul in care corpul absoarbe de fapt fluidele.A bea o tona de apa nu inseamna nu inseamna neaparat ca esti hidratat, sustine dr.Stacy Sims, fondator al Osmo Nutrition.Hidratarea are loc in momentul in care organismul si absoarbe lichidele pe care le consumi. Potrivit specialistilor, hidratarea are loc in momentul in care toate celulele corpului au apa.Deși este adevărat ca organismul uman este alcatuit din apa, aceasta nu este pură H2O. Deci, pentru ca lichidele sa fie usor absorbită în interiorul intestinului și să se răspândească în celulele care au nevoie cel mai mult, lichidul trebuie să aibă amestecul potrivit de apă și electroliți."Aveți nevoie în primul rând de sodiu și un pic de glucoză într-o băutură", spune Sims. "Un pic de zahăr în electroliți oferă cea mai bună absorbție, astfel încât să puteți trage acel fluid și să atenueze problemele de deshidratare", mai spune specialistul.Doar pentru că nu trebuie doar să bei apă simplă nu înseamnă că ar trebui să optezi pentru bauturi zaharoase. Acestea stau in stomac si extrag apa din alte celule ale organismului, ducand la deshidratare.Femeile nu pot absorbi mai multa fructoză decât bărbații, astfel ca băuturile care conțin fructoză tind să contribuie la stresul și deshidratarea femeilor. Este ca și cum ar trebui să dai corpului tau un grăunte de carbohidrați ", spune ea. Fructoza atârnă în intestine până când o puteți activa. Dacă esti sportiva, bea apă cu un vârf de sare de mare pe tot parcursul zilei, mai ales înainte de o plimbare, pentru a te pregăti pentru o absorbție maximă a lichidului în timpul călătoriei. În timpul exercițiilor fizice, corpul este ocupat să transmită sânge care curge în mușchi, în loc să exercite energie.Nu există o formulă perfectă pentru a sti cat de multa apa trebuie sa bei, insa nu este deloc recomandat nici sa facem exces de apa. Sexul, greutatea, rata de transpirație și nivelul de fitness, condițiile în care călătoriți (cald, rece, umed sau uscat) sunt factori care ar trebui luati in considerare. Consumul unei cantități corecte este un joc de încercare și de eroare, dar consultarea unui expert, cum ar fi un nutriționist sportiv sau chiar antrenorul tău, te poate ajuta să te apropii de starea perfectă de hidratare.