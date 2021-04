Nu lasa pe maine ce poti face azi: de ce sa mergi intr-o clinica stomatologica la prima durere de dinti?

Durerea de dinti sau disconfortul persistent la nivelul cavitatii bucale ar trebui sa fie semne de avertizare pentru necesitatea unei vizite la o. Indiferent daca este vorba despre o carie, o infectie dentara sau o alta problema legata de sanatatea bucala, medicul stomatolog este singurul in masura sa te ajute. Astfel, poti preveni complicatiile si, totodata, iti vei redobandi confortul si vei scapa de durere.Sensibilitatea dintilor sau durerile surde ale dintilor ar trebui privite ca semne de avertizare pentru o afectiune. Poate fi vorba despre alergii, probleme cu sinusurile sau dureri de crestere, situatie in care disconfortul ar trebui sa dureze doar cateva ore.Insa, daca durerea este provocata de o carie sau o infectie, este mult mai intensa si mai persistenta si, in loc sa cedeze, in timp se va agrava.Igiena orala deficitara si consumul de alimente care contin zahar favorizeaza dezvoltarea placii bacteriene care erodeaza smaltul dintilor si duce la carii. Netratate la timp intr-o clinica stomatologica, cariile se adancesc, ajung la nervul dintelui si genereaza infectii si dureri din ce in ce mai mari. In acest stadiu este necesara interventia unui medic stomatolog si aplicarea unei solutii de tratament adecvata.Cariile dentare nu creeaza numai disconfort sporit, ci si cadrul adecvat pentru infectii care slabesc structura dintilor si pot duce la pierderea lor. Un dinte infectat si netratat la timp intr-o clinica stomatologica va trebui extras pentru a opri raspandirea infectiei.Prin urmare, daca te confrunti cu o sensibilitate persistenta a danturii, durere la mestecat, umflaturi sau dureri intense de dinti, s-ar putea sa fie vorba despre o carie avansata sau un dinte infectat si vei avea nevoie cat mai repede de atentia unui medic stomatolog.Tratamentele si remediile pe care le poti folosi acasa pentru a ameliora disconfortul si durerea dintilor iti vor oferi doar o alinare temporara si nu sunt solutii pe termen lung. Acestea nu elimina cauza, ci doar amelioreaza simptomele. Prin urmare, o programare la o clinica stomatologica unde o echipa de profesionisiti se va ocupa de problema, ameliorand simptomele si tratand cauzele, este cea mai buna idee!Aici poti beneficia de tratament de urgenta pentru carii dentare, infectii si dinti deteriorati si se va crea un plan adecvat situatiei, astfel incat durerea si disconfortul sa nu recidiveze.Durerea de dinti poate fi cauzata de carii, abcese, fracturi dentare, umpluturi deteriorate, macinarea dintilor sau infectii ale gingiei. Simptomele pot include dureri intense, constante sau pulsatorii, umflaturi in jurul dintilor, febra si dureri de cap, drenaj cu gust neplacut din dinte si chiar sangerari.In situatiile grave, se pot resimti dureri de urechi si durere la deschiderea larga a gurii. Identificarea si tratarea corespunzatoare a infectiilor dentare este extrem de importanta pentru a preveni raspandirea acesteia.Renuntarea la consultatiile stomatologice s-ar putea sa nu para ceva foarte grav, dar problemele dentare se vor acutiza si vor progresa rapid. Prin urmare, o consultatie la o clinica stomatologica este extrem de importanta atunci cand te confrunti cu dureri de dinti. Aici vei beneficia de un examen fizic al gurii, dintilor si gingiilor si se pot face radiografii si alte teste. Dupa depistarea cauzelor, se vor aplica masurile necesare, in functie de situatie.Pentru a-ti pastra zambetul frumos, adopta o igiena dentara corecta, nu renunta la consultatiile periodice la o clinica stomatologica de top, asa cum este, si nu ignora durerile de dinti!