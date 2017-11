Nu mai arunca cojile de nuci. Uite ce beneficii uimitoare au pentru sanatate

Asadar, in afara de beneficiile pe care miezul de nuca le are pentru sanatate, poti profita si de cojile acestor fructe oleaginoase.Cojile de nuca pot fi ingredientul unui ceai care sa te ajute sa calmezi tusea. Ca sa obtii ceaiul, pui la fiert o jumatate de litru de apa, impreuna cu un pumn de coji de nuca. Se foloseste ca adjuvant in calmarea tusei, dar si in tratarea racelilor de sezon. Ceaiul se bea cald, de preferinta neindulcit. Daca nu iti place gustul, atunci poti sa indulcesti ceaiul cu putina miere de albine.De asemenea, tot contra tusei este indicat si ceaiul obtinut din membrana nucilor, acel invelis care se gaseste in interiorul nucilor, separand cele parti ale miezului, potrivit unor leacuri din batrani.Cojile verzi de nuca pot fi folosite pentru prepararea unui ceai care ajuta la tonifierea organismului, avand proprietati tonice, dar si pentru stimularea poftei de mancare.Un leac batranesc spune ca persoanele care au negi ot folosi coaja de nuca verde pentru a-i indeparta. Ceea ce trebuie sa faci este sa pui pe neg zeama obtinuta dupa ce storci o coaja de nuca, in fiecare zi, pana cand negul va disparea. Din cojile nucilor verzi mi poti prepara un sirop pentru imunitate.Sa nu uitam de beneficiile pe care le are miezul de nuca asupra sanatatii. Este o sursa importanta de minerale precum magneziul, seleniul, calciul si managanul, dar si de vitamina E, vitamina B6 si acizi grasi Omega 3 (acizi esentiali pentru sanate). Miezul de nuca ajuta si la intarirea sistemului imunitar, ajuta la prevenirea aparitiei diabetului si este de jutor pentru combaterea stresului.