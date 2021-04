Nu toti dezinfectantii de maini au acelasi efect! Iata ce trebuie sa contina!

Medicii au vorbit, dintotdeauna, despre riscul unei igiene necorespunzatoare. Exista mai multe boli ale mainilor murdare, denumite asa deoarece ele pot ajunge sa te afecteze tocmai prin intermediul diferitelor bacterii, virusuri sau al oricarui alt tip de microorganisme depuse pe palmele necuratate.Pe lista acestor afectiuni se aflau, de mult timp, gripa, pneumonia si hepatita virala A. Odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, intreaga omenire a constatat ca si temutul virus SARS-COV-2 poate sa intre in organism tot din cauza contactului mainilor cu diferite suprafete contaminate.In aceste conditii, utilizarea unor dezinfectanti pentru maini a devenit vitala. Cum alegi insa produsele potrivite, capabile sa iti ofere cea mai buna protectie?Atunci cand cumperi, cel mai important criteriu de care trebuie sa tii cont este, bineinteles, eficienta. Ei trebuie sa isi indeplineasca scopul pentru care au fost creati: eliminarea virusurilor si a oricarui tip de microorganisme care iti pot pune in pericol starea de sanatate. In acest scop, e necesar sa contina un procent de alcool de cel putin 60 %.In magazinul online Dezinfectanti.ro vei descoperi numai produse cu efect biocid garantat, cu 80% alcool, testate si avizate atat in laboratoare internationale, cat si romanesti. Intr-adevar, eficienta lor in lupta cu agentii patogeni a fost certificata de Ministerul Apararii Nationale, prin Institutul National de Cercetare si Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino.Un al doilea criteriu important este timpul de eliminare a microorganismelor. Ai nevoie ca actiunea acestor dezinfectanti pentru maini sa fie una rapida. Nu vrei sa astepti minute in sir pentru a te asigura ca riscurile au fost eliminate. Ideale sunt, din acest punct de vedere, produsele a caror actiune se realizeaza in cel mult 30 de secunde.Usurinta in utilizare este un alt detaliu care face diferenta intre diferite solutii menite sa te protejeze. Tocmai de aceea,iti pune la dispozitie diferite tipuri de recipiente, de la cel mai mic si usor de transportat, de numai 50 de mililitri, pana la rezerve de 5 kilograme.Daca te deplasezi frecvent, cu siguranta vrei sa ai la indemana o solutie de curatat eficienta, pe care sa o poti transporta fara probleme chiar si intr-o geanta de mici dimensiuni. Atunci, alegerea potrivita este sticluta de 50 de mililitri, care costa doar 9 lei si, in plus, este dotata cu un sprayer performant, care lanseaza pe palme o perdea fina de dezinfectant.Poti, de asemenea, sa consideri ca este mai util sa cumperi dezinfectanti pentru maini in recipiente de 500 de mililitri, la pretul de 35 de lei, sau de un litru, disponibil pentru 61 de lei. Ambele au efect bactericid, levuricid, fungicid si virucid garantat, intr-un interval de numai 30 de secunde.Daca ai nevoie de o cantitate si mai mare, poti comanda dezinfectanti maini in cutii de 3 sau chiar de 5 litri. Astfel, vei avea la dispozitie o mare cantitate de substanta capabila sa iti protejeze sanatatea.Este suficient sa aplici produsul in palma facuta caus, apoi sa freci atent palmele, acoperind fiecare suprafata pana cand solutia se usuca. Nu clati cu apa si nu te sterge pe maini, inainte de uscare! Astfel, substantele vor actiona cu maxima eficienta.