Nutritia in randul tinerilor

Ziua Internațională a Nutriției, 16 octombrie, a fost celebrată în acest an în mijlocul tinerilor. Societatea Română de Educație Nutrițională a organizat un seminar cu temala Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București. Speakerii evenimentului au fostșiGoana după un aspect fizic conform tiparelor promovate în media pune în pericol sănătatea tinerilor, cresterea și dezvoltarea lor normală. In numele imaginii ideale, mulți dintre tineri recurg la un detaliu periculos pentru sănătatea lor și chiar pentru starea lor de bine de mai târziu - la o nutriție deficitara.Astfel, tema nutriției trebuie abordată de pe băncile liceului, ajungând la necesitatea de a fi dezbătută pe larg și mai intens poate decât alte ispite (sexualitate, alcool, droguri) din simplul motiv că e cea mai la îndemână. O nutriție deficitară constând în anorexie la fete și îmbuibare cu shake-uri și suplimente la băieți, doar-doar or deveni micile vedete ale liceului, poate duce la boli extraordinar de grave, din păcate unele chiar incurabile.La nivel European, 1 din 3 adolescenți suferă de obezitate, o creștere spectaculoasă fiind observată în ultimii ani în țările din Estul Europei, din care face parte și România. Obezitatea poate fi prevenită, iar educația nutrițională şi combaterea obezităţii la adolescent sunt priorităţi de sănătate publică. Adolescenții și copiii sunt audiența cea mai importanta când vorbim despre educație nutrițională, pentru că o alimentatie echilibrată este esentiala pentru creșterea și dezvoltarea lor normală și pentru ca la această vârsta ei își formează și definesc obiceiurile alimentare pe care le vor urma de-a lungul vieții.“Adolescenții reprezintă 20 % din populația globului, iar starea lor de sănătate și gradul lor de educație sunt de o importanță cardinală pentru toate țările lumii. La această vârstă există o serie de dificultăți specifice privind comportamentul alimentar: obiceiuri de hrănire și activitate fizică precare, absența micului dejun, gustări bogate în calorii și sărace în nutrienți, aport scăzut de fructe, legume și lactate, hidratarea incompletă cu apă, urmarea dietelor restrictive și apariția tulburărilor alimentare și emoționale, mâncatul în exces și apariția obezității de aport, etc.O alimentație corectă, prin programe bine definite de educație nutrițională, promovează nu doar o mai bună stare de sănătate si o susceptibilitate scăzută la imbolnavire, ci contribuie si la dezvoltarea cognitivă și la succesul școlar.”, susține Lygia Alexandrescu,(nutriționist acreditat de Comitetul Olimpic Internațional) – fotoAndreea Marin, Cristina Spătar, Gabriela Cristea, Ozana Barabancea, Janet Jackson, Gwineth Paltrow. Acestea au reușit să slăbească fără să-și pună sănătatea în pericol, unele chiar și 20 de kg- 30 kg.