Nutritionistul MIhaela Bilic atrage atentia: "Mancarea se mananca lingura, nu se bea cu paiul"

Nutritionistul spune ca acest obicei are efecte negative asupra organismului nostru. Mihaela Bilic a explicat într-o postare pe Facebook cu privire la repercusiunile pe care le pot avea shake-urile care încluiesc mâncare solidă.„Mâncarea se mănâncă cu lingura, nu se bea cu paiulOare mi se pare mie sau suntem supuși unui proces de infantilizare în masă? Am devenit cu toții nou-născuți de e nevoie să consumăm alimentele pasate, mărunțite, gata mestecate?! Am ajuns să bem totul cu paiul din comoditate sau de dragul biberonuluiCheltuim o grămadă de bani pe storcătoare performante uitând că avem dinți și măsele proiectate să facă asta-și doar atunci când mestecăm putem să ne săturăm! Consumăm extract de nutrienți în pahare frumos colorate uitând că nu ajutăm cu nimic organismul scurtând timpul de digestie și absorție-sunt un fel de perfuzie de glucoză direct în venă! Alegem smooth-iuri de fructe și legume pentru că par mai trendy decât banala supă/ciorbă, ignorând că se transformă în colăcei de grăsime, exact ca și berea.De ce preferă tinerii produsele fast-food? Pentru că sunt ușor de mestecat. Nu gustul este principalul motiv, ci consistența. De ce luăm din raft o sticlă cu suc fresh în loc de un recipient cu supă? Pentru că se poate bea, în loc să fie mâncat cu lingura. Comoditate infantilă care ne costă silueta și sănătatea! Economisim timp la preparat și mestecat, însă ne bombardăm ficatul cu lichide ce se vor alternative de mâncare sănătoasă. Rezultatul este o confuzie majoră la nivel de percepție: creierul nostru consideră orice lichid ca fiind apă. Adică nici de mâncat nu mâncăm și ne mai și îngrășăm!Bebelușii și persoanele în vârstă mănâncă totul pasat pentru că nu au dinți. Noi, adulții, avem dinți dar ne e lene să-i folosim. Și în loc să ținem cu sănătatea noastră și să consumăm produsele cât mai puțin procesate, cât mai aproape de forma lor naturală, dură și greu de mestecat, dăm în mintea copiilor și stăm cu biberonul în mână.Filozofia budistă spune să mesteci până și apa. Eu aș spune să renunțăm la pai și să ne întoarcem la lingură. Iar dacă mai și mestecăm fiecare înghițitură nu de 30, dar măcar de 10 ori, atunci suntem în siguranță. Nu tăiați din timpul alocat mesei, nu dați pe gât lichide ce se vor hrănitoare, ființa noastră este rudimentară și are nevoie nevoie de măcar 15 min ca să realizeze că a mâncat și s-a săturat. Lingura e mai sigură decât paiul când vine vorba de lăcomie și unde mai pui că nici la volan, nici în canapea și nici pe stradă nu poți să mănânci cu lingura„, scrie Mihaela Bilic pe Facebook.