O flora intestinala sanatoasa iti da chef de viata

PRObioticele

Mancare procesata, stres, antibiotice prescrise si luate cu usurinta la fiecare raceala care nu trece dupa 2 zile, dar cui ii pasa? Esti tanar, problemele sunt pentru cei in varsta, tu nu ai timp sa te imbolnavesti. Da, se intampla des sa te simti balonat, sa te doara stomacul, sa nu ai energie, dar sigur va trece. E doar o perioada aglomerata si stresanta. “Nu am timp sa ma imbolnavesc”, iti repeti din nou si parca te simti mai bine.Problemele insa nu dispar si, pe masura ce le ignori, ele se pot acutiza. O perioada stresanta si solicitanta, in care mananci pe fuga si ce apuci, dormi putin si prost isi face incet, incet simtite efectele. Iar unul dintre ele, si probabil cel mai des intalnit in ziua de azi, este sindromul de colon iritabil (SCI), o tulburare gastrointestinala ce impiedica functionarea normala a colonului si care se caracterizeaza prin dureri abdominale, balonare, modificarea tranzitului intestinal, greata, oboseala, dureri de cap si tulburari de somn.Sindromul de colon iritabil afecteaza mai mult femeile decat barbatii. De asemenea, studiile arata ca intre 5 si 20% dintre copiii cu varste cuprinse intre 4 si 12 ani acuza cel putin unul dintre simptomele sindromului de colon iritabil. Cei mai des intalniti factori care contribuie la proasta functionare a colonului sunt stresul, anxietatea, alergiile alimentare, infectiile, alimentatia incorecta, modificarile hormonale, administrarea indelungata de antibiotice sau alte medicamente.Acum ca stii ce inseamna sindromul de colon iritabil si ce efecte pot avea stresul, anxietatea sau alimentatia incorecta, e bine sa iei masuri pentru ca, daca manifestarile descrise mai sus nu te ingrijoreaza inca, trebuie sa stii ca SCI poate duce si la aparitia hemoroizilor sau agravarea celor existenti, a fisurilor anale, a inflamatiilor si a iritatiei in ultima parte a colonului.In plus, disconfortul fizic iti afecteaza si viata sociala. Tulburarile digestive te impiedica sa desfasori multe dintre activitatile care iti fac placere, afectandu-ti astfel stilul de viata.Cu siguranta ai auzit de probiotice, nu-i asa? Mai ales atunci cand ai urmat un tratament cu antibiotice, medicul ti-a recomandat sa iei si probiotice pentru protejarea florei intestinale. Ei bine, in ultimii ani, specialistii au realizat numeroase studii care demonstreaza beneficiile multiple ale probioticelor si ti le recomanda tie sau copilului tau, inclusiv nou-nascut, daca va confruntati cu una dintre urmatoarele probleme:- Tranzit intestinal dereglat (constipatie sau diaree) si sindrom de colon iritabil – prin administrarea de probiotice se restabileste echilibrul florei intestinale sănătoase care reglează motilitatea intestinală si favorizeaza un tranzit digestiv normal- Colita ulcerativa – probioticele refac bariera intestinala de aparare a organismului in cazul dezechilibrului aparut ca urmare a actiunii patogenilor care provoaca declansarea colitei ulcerative- Infectii respiratorii, otite – probioticele sustin functionarea optima a sistemului imunitar, astfel, in urma administrarii de probiotice a fost observata diminuarea incidentei infectiilor respiratorii si a otitelor precum si diminuarea nevoii administrarii de antibiotice- Rinita alergica – probioticele refac integritatea mucoasei intestinale si impiedica absorbtia toxinelor implicate in declansarea alergiilor; administrarea probioticelor diminueaza necesitatea tratamentului antialergic- Dermatita atopica – probioticele refac bariera intestinala si impiedica absorbtia toxinelor implicate in declansarea eruptiilor cutanate- Sarcina si alaptare – probioticele administrate mamelor, inainte de nastere si in timpul alaptarii, cresc proprietatile imunoprotectoare ale laptelui matern si scad riscul dezvoltarii dermatiteti atopice la copilInainte insa de a vorbi despre felul in care te ajuta acestea in sindromul de colon iritabil, hai sa vedem ce sunt mai exact probioticele si cum faci alegerea corecta dintr-o oferta extrem de bogata de astfel de produse.sunt bacteriile bune, Bifidobacterii sau Lactobacilli, care trebuie să populeze intr-un numar cat mai mare intestinul gros pentru a asigura un echilibru intre flora intestinala sanatoasa si eventualii patogeni.Însă, bacteriile bune au nevoie de nutrienti pentru a se dezvolta, a se înmulți și a acționa asupra stării tale de sănătate.Pentru ca flora ta intestinală sa isi recapete echilibrul, nu este suficient sa ii oferi doar o cantitate mare de PRObiotice. Daca PRObioticele nu vor găsi la nivelul tractului digestiv condiţii prielnice, adică substratul hrănitor care să le asigure înmulţirea eficientă, vor muri. Insa combinația sinergică dintre PRObiotice și FOS (Fructooligozaharide = PREbiotic) face ca 1 miliard de tulpini benefice să se transforme în 10 miliarde, doar pentru că acestea primesc nutrientii specifici de care au nevoie. Iar ”hrana” preferata a probioticelor, conform studiilor, o reprezintă Fructoologozaharidele (FOS), care sunt ”mâncate” de 4 ori mai repede decât orice alt PREbiotic (ex: inulina), prin urmare si colonizarea florei tele intestinale se va realiza de 4 ori mai repede.Asocierea dintre PRObiotice si PREbiotice poarta numele deAcum ca am lamurit si diferenta dintre probiotice si sinbiotice, sa revenim la ceea ce te supara cu adevarat: sindromul de colon iritabil si la ce poti face pentru a ameliora simptomele.Studiile recente au demonstrat ca bacteriile lactice prezente la nivelul florei intestinale sunt considerate foarte importante in mentinerea sanatatii tractului digestiv si ca reduc severitatea manifestarilor sindromului de colon iritabil. De exemplu, un studiu realizat pe pacienti diagnosticati cu sindrom de colon iritabil de 10 ani a demonstrat ca, dupa 4 luni de administrare de, una dintre cele mai studiate tulpini probiotice, manifestarile sindromului de colon iritabil precum frecventa de defecare, consistenta scaunului, flatulenta, durerea si presiunea abdominala s-au ameliorat semnificativ.este o gama dede catre Fiterman Pharma in conditii strict controlate si reglementate de: TUV Austria (2012), GMP, TUV Austria (2015)Produsele din gama Bonflor indeplinesc criteriile de selectie a tulpinilor probiotice conform. Practic,evidentiaza 3 criterii:Cele 3 tulpini probiotice din produsele Bonflor:si- sunt de origine umana- au fost izolate din tractul gastrointestinal al indivizilor sanatosi- au istoric de utilizare in conditii de siguranta, fiind implicate in peste 1.000 de studii clinice realizate atat pe copii, cat si pe adulti- nu determina efecte adverseCele 3 tulpini probiotice din produsele Bonflor:si- sunt compatibile cu- au abilitate crescuta dein tractul gastrointestinalla mucoasa intestinala- au capacitate ridicata de ala saruri biliare, enzime digestive, bacteriocine si la acizii produsi de flora intestinala saprofita- au capacitatea de a(ex:- sunt fabricate in conditii optime de temperatura si umiditate- au forme farmaceutice potrivite in functie de necesitatile pacientului (ex: Bonflor capsule are este formulat sub forma de capsule gastrorezistente care protejeza tulpinile probiotice de impactul aciditatii din stomac; pentru copii sunt recomandate picaturile sau plicurile, fiind mai usor de administrat celor mici)- au materiale de ambalare de inalta calitate, astfel incat temperatura si umiditatea exterioara sa nu afecteze continutul capsulelor/ plicurilor- au- conditii normale (pastrare la temperatura camerei si frigider) sau conditii accelerate (temperaturi inalte) – pentru a evalua si garanta stabilitatea produsului pe toata perioada de valabilitate- beneficiaza de un, cat si al, realizat de catre- beneficiaza de unpe perioada dea produsului finitGama Bonflorinclude 3 forme de prezentare: Bonflor Imuno, singurul Probiotic cu vitamina D3, Bonflor plicuri si Bonflor capsule.Deoarece este stabila la valori de pH = 3-4 (caracteristice continutului gastric la copii), tulpina probiotica din compozitia Bonflor® Imuno trece intacta de sucul gastric, pastrandu-si toate proprietatile benefice pana in intestin.Tulpina probioticadin compozitia Bonflor® Imuno face parte in mod normal din flora intestinala sanatoasa a nou-nascutilor, astfel incat se poate administra, inca din prima zi de viata, in conditii de siguranta.Este un complex format din 3 dintre cele mai studiate tulpini probiotice din lume,si, prebiotice (FOS) si vitamina C.Probioticele sunt distruse foarte repede de umiditate si caldura. Ambalarea se face in plicuri din folie speciala, multi strat, care nu permite ca umiditatea si caldura sa patrunda in compozitie. Astfel, Bonflor® plicuri isi pastreaza proprietatile intacte, pe toata durata de viata, fara a fi nevoie sa fie tinut in frigider.Tulpinile probiotice din compozitia Bonflor® plicuri sunt cele ce se gasesc natural in flora intestinala sanatoasa. Astfel, Bonflor® plicuri va repopula rapid si sigur flora intestinala.Contine 2 dintre cele mai studiate tulpini probiotice din lume,si, si prebiotice (FOS).Capsulele BONFLOR sunt gastrorezistente, adica, sunt protejate enteric prin aplicarea unui un film protector. Filmul rămâne intact la contactul cu pH-ul scăzut al acidului gastric al adultilor (pH = 0,5-2), trecând în siguranță prin stomac. Când ajunge în intestin, la contactul cu un pH de aproximativ 6.8, filmul se dizolvă, eliberând bacterii benefice vii în intestin.Tulpinile probiotice din compozitia Bonflor® capsule sunt cele ce se gasesc natural in flora intestinala sanatoasa. Astfel, Bonflor® capsule va repopula rapid si sigur flora intestinala.Probioticele sunt distruse foarte repede de umiditate si caldura. Pentru ca tulpinile probiotice din compozitia Bonflor® capsule sa reziste timp indelungat la temperatura camerei, fara a fi tinute la frigider:- Procesul de fabricatie al Bonflor® capsule are loc in spatii speciale, cu temperatura si umiditate controlate.- Capsulele gastrorezistente ofera protectie inalta la umiditatea atmosferica.- Folia de inalta calitate folosita la ambalarea capsulelor nu permite ca umiditatea si caldura sa patrunda si sa afecteze viabilitatea tulpinilor. Astfel, garantam ca tulpinile probiotice din Bonflor® capsule isi pastreaza numarul si proprietatile intacte pe toata durata de viata.