Omega3. Cei mai sanatosi pesti cu omega3

Nutritionistii si medicii recomanda o dieta care sa contina peste cel putin de doua ori pe saptamana, in special pesti care sa aiba omega3 in cele doua forme ale sale (DHA si EPA).Iata care sunt cei mai sanatosi pesti care contin omega3.Heringul este de multe ori conservat si servit ca aperitiv, insa il poti gati si la gratar sau la cuptor. Heringul nu contine doar omega3, ci si proteine, calciu, magneziu, potasiu, vitamin B-12 si seleniu.Somonul poate fi gatit la cuptor, sotat sau il poti adauga in salate si sandwich-uri. Somonul este bogat in proteine, magneziu, potasiu, vitamina B-12 si vitamina A.Macroul este de cele mai multe ori conservat sau afumat, insa file-urile de macrou pot foarte bine sa fie preparate la cuptor sau la grill. Dincolo de omega-3, macroul mai are vitamina B-12, seleniu, magneziu, fier si potasiu, plus o multime de proteine.