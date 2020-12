OMS recomanda purtarea mastii de protectie si in casa

De asemenea, in zonele in care se inregistreaza o crestere semnificativa a numarului de noi infectari, masca ar trebui să fie purtată permanent în magazine, şcoli şi la locul de muncă, acolo unde ventilaţia adecvată lipseşte. Dacă nu pot păstra distanţarea fizică, de cel puţin un metru, cei aflaţi în interior, inclusiv copiii de peste 12 ani, trebuie să poarte mască.Aceasta poate fi şi non-medicală dacă ventilaţia este corespunzătoare. Masca ar trebui purtată şi în exterior dacă distanţarea nu poate fi respectată. In unitatile medicale, precum spitale sau clinici, OMS recomanda masca de protectie