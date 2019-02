Oul, prieten sau dusman? Cand, cat si cum sa mananci oua

Iata ce optiuni ai atunci cand vrei sa mananci oua, fara a avea probleme cu colesterolul din sange.Poti manca linistit oua daca te asiguri ca in meniul zilei nu mai ai alte alimente care sa contina grasimi saturate si grasimi trans. Sau te poti limita doar la albus care contine doar apa si proteine.Studii recente releva faptul ca persoanele care mananca zilnic ou au riscuri crescute de a dezvolta diabet de tip 2. De asemenea, diabeticii care consuma multe oua prezinta un risc crescut de a avea probleme cardiovasculare.Aceasta bacterie se gaseste pe coaja oualor si daca nu sunt manevrate corespunzator, bacteria poate ajunge in interiorul oului. Fermele producatoare ar trebui sa aiba totul sub control pentru a evita contaminarea. Insa ouale trebuie depozitate corespunzator nu numai la producator, ci si la distribuitor si in casele oamenilor. Pentru a evita infestarea cu salmonella este recomandat sa consumi ouale la cel mult doua saptamani dupa achizitionarea lor.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.