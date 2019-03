Paracetamolul poate avea efecte secundare: cum si cand il pot lua

Paracetamolul este, fără îndoială, cel mai bine vândut analgezic din lume. Îl avem întotdeauna la îndemână: în trusa de prim ajutor de la domiciliu, la serviciu, în geantă ...Paracetamolul poate fi administrat atat adultilor, cat si copiilor (in doza potrivita), insa foarte multe persoane ajung sa faca abuz de acest medicament, avand falsa convingere ca nu are nicio contraindicatie. Medicii spun ca medicamentele ar trebui administrate cu prudenta.Paracetamolul este un medicament care acționează în partea din creier care reglează pragul de durere și temperatura corpului. Prin urmare, are ca actiune:Antipiretica sau antipiretic, care reduce febra.Analgezica, care ajută la ameliorarea durerii.Cu toate acestea, contrar a ceea ce se crede, nu are absolut niciun efect antiinflamator, precum ibuprofenul.Acest medicament este ideal practic în două cazuri:Pentru procese asemănătoare gripei când apare febra.Atunci când există dureri ușoare sau moderate: dureri de cap, dureri menstruale ușoare, dureri dentare, disconfort muscular ușor.Este adevărat că paracetamolul nu este agresiv cu mucoasa gastrică, așa cum este cazul altor antiinflamatoare. Totuși, precauții trebuie luate în anumite cazuri.Acest medicament este metabolizat de către ficat, deci dacă există orice insuficiență hepatică, ciroza, ficat gras sau orice altă problemă legată de acest organ trebuie acordata o mare atentie la administrarea acestui medicament deoarece poate fi toxic pentru organism.Astfel, chiar daca este un medicament ce se poate lua fara prescriptie medicala, este recomandat sa consulti un medic sau un farmacist inainte de a-l administra.De asemenea, foarte atenti la administrarea de paracetamol trebuie sa fie si varstinicii, deoarece ficatul lor poate suferi daune ca urmare a imbatranirii.Lista este lungă și ar trebui să fie întotdeauna consultat un profesionist, deoarece dacă dozele celor două medicamente sunt controlate, de obicei nu există nici o problemă. Dar, în linii generale, paracetamolul nu se combină bine cu:Anticoagulante: poate crește efectul anticoagulantului în doze mari.Anumite antibiotice care sunt, de asemenea, metabolizate de ficat, astfel încât acestea pot genera toxicitate.Diureticele. Paracetamolul le poate reduce efectul.De asemenea, mare atentie la administrarea paracetamolului cu alte medicamente pentru girpa. Multe pastile pentru raceala sau gripa pot contine paracetamol si se poate ajunge la supradozaj.Foarte multe persoane ajung in farmacii si cer doza de 1 g, pentru ca isi doresc ca efectul sa se faca mai rapid. Medicii spun insa ca administrarea paracetamolului se face in doze mici, de 500 mg, la fiecare 6-8 ore, iar cresterea dozei se face usor, daca este necesar, la sfatul medicului.Și trebuie să ne amintim că doza zilnică maximă este de 3 g. Dacă această cantitate este depășită, poate exista toxicitate care poate fi însoțită de stare generală de rău. Doar în cazurile severe de toxicitate hepatică, mucoasa ochiului poate deveni gălbuie sau poate să apară icter (piele galbenă).