Paralizia faciala: 5 cauze care o pot provoca

Paralizia Bell, cunoscuta popular sub numele de paralizia faciala, este o boala care afecteaza muschii fetei, diminuandu-le mobilitatea. Factorul cel mai des intalnit responsabil de aceasta afectiune este stresul, insa exista si alti cativa factori care o pot declansa.Conform informatiilor oferite de Clinica Mayo, paralizia faciala apare atunci cand muschii fetei sunt brusc slabiti, ceea ce provoaca caderea unei jumatati de fat . Zambetul devine nesimetric, fiindca apare pe o singura parte a fetei. De asemenea, este posibil ca unul dintre ochi sa nu se inchida corect. Paralizia faciala poate aparea la orice varsta, desi este mai frecventa dupa varsta de 65 de ani. Poate avea cauze diferite si oricare dintre ele determina umflarea nervului care controleaza muschii de pe o parte a fetei, provocand aceasta lipsa de miscare.Paralizia este mai comuna cand e influentata de anumiti factori de risc cum ar fi diabetul sau sarcina. De asemenea, sansa de a o dezvolta creste daca exista un istoric familial de paralizie. Desi relatia exacta dintre paralizie si acesti factori nu a fost inca stabilita, au fost identificate mai multe cauze ale acestei afectiuni.S-a descoperit ca stresul este cea mai frecventa cauza care contribuie la paralizie faciala. Aceasta modificare a organismului determina tensiune arteriala crescuta, care ar putea fi legata de afectiune.Profesionistii din domeniul sanatatii cred ca bolile respiratorii, precum gripa de tip B si adenovirusul pot deteriora nervul care controleaza muschii fetei.Conform Clinicii Universidada de Navarra, leziunile severe la nivelul capului pot contribui de asemenea la paralizia Bell.Infectii precum meningita si chiar racelile obisnuite sunt o alta cauza posibila ale acestei afectiuni.Unul dintre efectele pe care herpesul le poate provoca in organism este inflamatia nervului facial, care declanseaza paralizie, desi acest lucru nu se intampla in toate cazurile.- Salivare- dureri in jurul maxilarului- dureri in interiorul sau in spatele urechii pe partea afectata- slabiciune care se transforma ulterior in paralizie totala pe o parte a fetei, care poate aparea in cateva ore sau zile- dureri de cap- dificultati in expresii faciale ( inchiderea unui ochi, zambet)- scaderea capacitatii de gust- modificari ale cantitatii de lacrimi si saliva produseDaca aveti aceste simptome, trebuie sa va adresati urgent unui medic. Paralizia faciala dispare de obicei in decurs de o luna, dar pentru a evita orice complicatii, trebuie urmat un tratament.