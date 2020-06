Patru pasi pentru a pregati eficient pielea pentru plaja

Daca inca nu ai inceput sa iti pregatesti pielea pentru soarele verii si viitoarea vacanta, nu este timpul pierdut. Si nu este vorba numai de tratamente cosmetice, ci si de ingrijirea din interior. Astfel, vei avea o piele sanatoasa, iar bronzul tau va tine mai mult. Iata patru solutii naturale pe care le poti folosi pentru o piele frumoasa.Anumite alimente sunt bogate in vitamine si minerale benefice pentru piele şi ajuta la obtinerea unui bronz uniform. Este vorba, de exemplu, despre produsele bogate in vitamina A si betacaroten. Acesti compusi protejeaza pielea si ii ofera o stralucire sanatoasa. In plus, vitamina A influenteaza nivelul de melanină, responsabila de pigmentarea pielii. Betacarotenul se gaseste in legume si fructe de culoare portocalie, precum morcovi, mango, portocale, cartof dulce si caise. Printre alimentele bogate in vitamina A se numara branza, ouale intregi, uleiul din ficat de cod, ficatul, patrunjelul si legumele verzi. De asemenea, vitamina E, care combate imbatranirea pielii, provocata si de expunerea la soare, se gaseste in peste gras, migdale, avocado, kiwi, macrou, ulei din samburi de struguri, unt de arahide si seminte de pin. Pentru o piele sanatoasa si frumoasa poti include in dieta ta si acizi grasi esentiali, utili in regenerarea tegumentelor. Acestia se gasesc in peste gras, precum somon, ton sau sardine, ori ulei din samburi de struguri.Sa ai o piele frumoasa nu este un lucru simplu. Trebuie sa ai un stil de viata sanatos, sa hidratezi pielea corespunzator, sa o cureti, sa o hranesti, sa o protejezi de razele UV etc. Si totusi, in pofida unei ingrijiri ca la carte, este posibil sa apara diverse probleme, consecinte, de exemplu, ale unor modificari hormonale sau ale unor boli ale pielii. Reactiile pielii corespund unor mesaje pe care organismul le transmite din interior. Astfel, in completarea rutinei de ingrijire zilnica se recomanda in unele cazuri, ce ofera doze adaptate de minerale, vitamine si acizi grasi esentiali. In procesul de pregatire a pielii pentru plaja pot fi utile suplimentele alimentare cu betacaroten si vitaminele C si E, dar si spirulina. Aceste produse naturale pot accelera procesul de pregatire a pielii pentru plaja, pentru ca ele contin in doze mai mari şi specifice vitaminele ale caror beneficii au fost prezentate mai sus.In mod normal, suplimentele alimentare se administreaza timp de una sau mai multe luni, in functie de indicatii. Atunci cand sunt corect alese, acestea pot da un impuls organismului pentru a-si regasi echilibrul. Se recomanda ca femeile insarcinate si cele care alapteaza, precum si persoanele cu diverse afectiuni sa ceara sfatul unui specialist inainte de a le folosi.Inainte de a merge la plaja, pielea are nevoie sa fie pregatita si printr-o curatare blanda. Se recomanda, inainte de a merge la plaja, sa se faca saptamanal un gomaj bland al pielii. Acesta permite eliminarea celulelor moarte, iar pielea va fi astfel pregatita de un bronz uniform, care se va mentine mai mult timp. Gomajul poate fi realizat fie cu un produs specific, precum o lotiune cu samburi de caise, fie cu produse preparate in casa, de la zat de cafea la zahar brun combinat cu putin ulei de masline. Dupa dus, in functie de tipul pielii, se aplica o lotiune hidratanta.Uleiul de morcovi este bogat in vitaminele A si E. Maceratul din morcovi aplicat regulat pe piele ii poate oferi acesteia o culoare aurie naturala. Cateva picaturi aplicate zilnic pe fata si decolteu si intinse bine sunt suficiente. De asemenea, maceratul de morcovi combate arsurile solare care pot aparea dupa primele expuneri la ultraviolete. Insa trebuie sa il aplici pe piele cu patru-sase saptamani inainte de a incepe sa mergi la plaja. Dupa ce pielea s-a obisnuit cu soarele, cateva picaturi de ulei esential de morcov adaugate in macerat vor ajuta pielea sa lupte cu radicalii liberi (structuri moleculare care pot distruge celulele) si sa nu se deshidrateze.Toate aceste solutii pot fi utile in pregatirea in mod natural a pielii pentru plaja si pentru obtinerea unui bronz care sa dureze pana toamna tarziu. Nu uita de expunerea corecta la soare, doar in anumite perioade ale zilei, si de protectia solara.Sursa foto: Pexels.com