Patrunjelul: Afla beneficiile plantei- medicament

Iata conform expertilor de la naturalhealthtechniques.com, o lista aproape completa a beneficiilor uluitoare aduse de banalul patrunjel sanatatii noastre:– continutul bogat in fier ajuta la combaterea eficienta a anemiei feriprive, iar vitamina C faciliteaza asimilarea fierului– antioxidant – mareste capacitatea anti-oxidanta a sangelui– anihileaza mirosul neplacut al gurii– intretine elasticitatea vaselor de sange si e eficient in vindecarea vanatailor– ceaiul de patrunjel poate combate diareea– imbunatateste capacitatea stomacului de a digera proteine si grasimi si stimuleaza absorbtia intestinala, precum si functia ficatului de detoxifiere; datorita nivelului sau ridicat de enzime, patrunjelul e benefic pentru intreg aparatul digestiv– dizolva depunerile de colesterol de pe peretii venelor si arterelor– e diuretic, ceea ce ajuta nu numai la functionarea rinichilor, ci si la slabit, eliminand apa din organism si ajutand in cazul mainilor si picioarelor umflate– trateaza infectiile urechilor– combate oboseala cronica datorita continutului bogat de fier, care ajuta la repararea siintretinerea celulelor albe– ajuta la dizolvarea pietrelor de la vezica biliara– datorita substantei numite apiol (un compus al estrogenului) la femei, patrunjelul mareste nivelul de estrogen si circulatia sanguina in uter; dereglarile ciclului menstrual, sindromul pre-menstrual, simptomele menopauzei (pielea uscata, iritabilitatea, depresia, pierderea parului) pot fi inlaturate cel putin partial de patrunjel– acizii grasi volatili prezenti in frunzele de patrunjel ajuta la mentinerea echilibrului hormonal– continutul ridicat de vitamina C, beta caroten, vitamina B12, clorofila si acizi grasi volatili fac din patrunjel un exceptional stimulator al sistemului imunitar; practic, patrunjelul este un complex de multi-vitamine si minerale, care intareste substantial imunitatea organismului– frunzele de patrunjel frecate pe o intepatura de insecta reduc mancarimea si inflamatia– antioxidantii inhiba formarea tumorilor