Pe cine inteapa tantarii si pe cine nu? 8 lucruri pe care nu le stiai despre tantari

Iti place sa-ti petreci timpul pe perioada verii cat mai mult in afara casei? Evident ca nu esti singurul. Doar ca temperaturile inalte si umiditatea specifice verii le priesc mult si tantarilor, insecte care ne dau mereu de furca in anotimpul calduros.Nu numai ca am aflat din studii de specialitate ca exista peste 3000 de specii de tantari, dar am aflat si ca unele persoane sunt mai predispuse la muscaturi de tantari decat altele. Mai stim si cum trebuie sa lupti impotriva lor si iti facem cunoscute si alte neplaceri aduse de acest tip de insecte.1. Depinde de mostenirea geneticaIn functie de cat de mult si des te inteapa tantarii, trebuie sa stii ca are mare legatura cu mostenirea ta genetica. Totodata e bine sa mai stii si ca imbracamintea inchisa la culoare, caldura corpului uman si miscarile sunt toate elemente care atrag tantarii. Cu alte cuvinte, unele persoane sunt mai inclinate in mod fiziologic catre atacul tantarilor, decat altele.Un specialist in studiul acestei probleme, Joe Conlon, explica faptul ca exista peste 300 de componente sau functii pe care organismul uman le emite si care atrag tantarii. Din nefericire, nu putem face nimic sa ne schimbam propriile functii biologice, asa ca trebuie sa luptam impotriva lor cu solutiile obisnuite recomandate de medici si farmacisti.2. Fiecare specie de tantari are propriul mod de a se hraniEste firesc sa fie asa, intocmai ca la orice individ. Unele specii nu se hranesc cu sange deloc; iar alte specii nu se hranesc cu sange uman, spune Laura Sirot, biolog. De asemenea, exista specii care se hranesc numai noaptea, altele, numai pe perioada zilei.Mai stim si ca tantarii iubesc anotimpul cald. Insa exista specii care rezista foarte bine si pe perioada iernii. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca multi tantari supravietuiesc fara probleme iernilor blande din zonele in care iernile vin cu temperature ridicate (cum ar fi statul american Florida, de exemplu).3. Numai femelele tantari inteapaCu toate ca ti se pare ca fiecare tantar din incapere te pisca, in realitate doar femelele fac asta. Ele au nevoie de sange, ca sa perpetueze specia si sa aiba forta necesara pentru a-si depune ouale.4. Un respingator de tip bug este solutia cea mai bunaPe piata exista tot felul de solutii pe care firme si specialisti din domeniu le propun. Unele chimice, altele mecanice, altele electronice. Se pare ca dispozitivele de respins tantarii sunt cele mai eficiente. Oricum, poti lupta impotriva lor combinand toat metodele, pana cand o gasesti pe cea mai eficienta pentru corpul si casa ta.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.