Pe tine te preocupa aspectul dintilor? Iata ce trebuie sa stii!

Serviciile de estetica dentara sunt cele care au rolul de a imbunatati aspectul dintilor unei persoane, astfel incat sa poata obtine un zambet de invidiat. La cele mai multe clinici de stomatologie, principalele servicii de estetica dentara pe care le vor gasi oamenii sunt cel de albire si cel cu fatete dentare.Tratamentul cu fatete dentare consta in aplicarea unor foite subtiri din ceramica, sau din alte materiale, pe dinti. Detalii legate de tipurile de fatete dentare care exista si care este cel mai potrivit pentru situatia unui pacient, vor fi discuate in cadrul unui consult la cabinet, pentru ca doar in acest fel dentistul isi poate face o idee despre cazul cu care se confrunta.Un lucru pe care viitorii pacienti trebuie sa-l aiba in vedere, inainte de a se duce la cabinetul unui medic stomatolog, este ca dintii care sufera de diverse afectiuni nu vor putea beneficia de fatete dentare, pana ce situatia nu este remediata. Candidatul perfect pentru acest tip de tratament este cel care are dinti sanatosi, dar cu un aspect mai putin placut.Citeste si: Ce este implantul dentar fast and fixed într-o zi şi când se recomanda? Mai exact, pacientii care vor avea cel mai mult de castigat de pe urma tratamentului cu fatete dentare sunt cei care au dintii spatiati intre ei sau care au defecte de structura precum santurile si petele albe, maronii. Modificarile de culoare sunt de multe ori cauza unor obiceiuri alimentare, dar apar si dupa tratamentele medicamentoase.Exista pacienti carora li se recomanda tratamentul cu fatete dentare, dar care ezita pentru ca nu sunt convinsi ca le va placea rezultatul final. Fiind vorba de un tratament ireversibil, acest lucru este normal, asa ca exista optiunea de a testa fatetele dentare, astfel incat oamenii sa-si faca o idee cu privire la cum vor arata.Prin urmare, aspectul dintilor este un factor important, care poate influenta stima de stine a unei persoane si tocmai de aceea exista servicii de estetica dentara.Sursa foto: https://unsplash.com/photos/Fx7Q750EphA