Pepenele galben poate fi extrem de periculos pentru sanatate

Astfel, inainte de a taia pepenele este recomandat ca acesta sa fie spalat foarte bine sub jet de apa. Pepenele galben are numeroase beneficii pentru sanatate. Contine putine calorii si grasimi, dar are o concentratie generoasa de vitamine, minerale si fibre.Pepenele galben este un fruct extrem de benefic organismului datorită cantităților mari de acid folic, vitamina A, vitamina C, carotenoizii şi potasiu pe care le conține.Specialiștii avertizează că, pentru a evite neplăcerile ulterioare, trebuie să ne uităm, în primul rând, la suprafaţa pepenelui când îl cumpărăm: să fie lipsită de pete, zone moi, zgârieturi, lovituri şi alte indicii că ar fi fost transportat în mod necorespunzător. De asemenea, acasă trebuie păstrat în zone răcoroase şi bine ventilate, iar dacă tăiaţi fructul, păstraţi feliile la frigider, de preferat învelite în folie alimentară.