Pepenele nu se combina niciodata cu aceste alimente. Multi romani fac aceasta greseala mare

Bogat in vitamina C, dar și antioxidanți, pepenele hidratează organismul. Mai mult de atât, nutriționiștii îl recomandă și în dietele de slăbit. Specialistii in nutritie atrag insa atentia ca pepenele nu se combina niciodata cu paine. Desi aceasta varianta este una delicioasa si satioasa si multi romani fac aceasta greseala, nutritionistii spun ca aceasta combinatie poate fi un real pericol pentru sanatate.Pepenele nu trebuie combinat cu niciun produs alimentar. el fermentează, fiind un aliment acid. Astfel, alături de o felie de pâine, combinația încetinește digestia, ducând la o stare de balonare, dar și de oboseală după masă.O altă alternativă pe care mulți români o au este brânza. O felie de pepene roșu cu branza are combinația perfectă la prima vedere, însă la fel ca și cu pâinea, efectele sunt similare, o digestie îngreunată.