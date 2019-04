Pericolul din carnea de pui: fetita imbatranita cu doi ani din cauza hormonilor

Specialistii spun ca in cabinetele lor vin tot mai multi parinti cu copii care prezinta dereglari hormonale din cauza consumului regulat de carne de pui crescuti in mod intensiv., a declarat mama copilei pentru Stirile Pro TV.Endocrinologii trag un semnal de alarma asupra inmultirii cazurilor de acest fel. La Institutul Parhon din Bucuresti ajung in medie, intr-un an, doar 25 de copii cu diagnostice clare.Parintii nu recunosc semnele, nu-si duc copiii la doctor, iar acestia intra mult prea devreme in viata de adult., a mai declarat mama fetitei.Medicul endocrinolog Iuliana Gherlan avertizeaza ca din punct de vedere fiziologic acesti copii pot deveni foarte repede parinti:Mama fetitei a marturisit ca medicii au sfatuit-o sa nu ii mai dea fetitei carne de pui si curcan din comert deoarece sunt foarte periculoase pentru sanatate., a adaugat doamna doctor Gherlan.Prorectorul Dumitru Dragotoiu, specialist in nutritie si alimentatie veterinara, de la Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti a explicat cum este posibil ca un pui sa creasca intr-o luna, cat unul de curte in 2:Astazi, un pui ajunge la greutatea de taiere in 35 de zile, spre deosebire de puiul crescut in anii 80′ care ajungea la aceeasi greutate in 56 de zile.Fermierii folosesc in cresterea puilor si a curcanilor furaje care contin aditivi permisi de lege. Mai mult decat atat, pentru a stimula cresterea intensiva a animalelor, fermierii lasa becurile aprinse non-stop. In acest fel pasarilor le este indusa ideea ca este zi si ca trebuie sa se hraneasca.Sunt si crescatori de pasari care pe langa furajele pline de aditivi folosesc si alte substante precum: picaturi antistres, vitamine, aminoacizi. Toate acestea sunt legale, insa folosirea lor este recomandata pentru evitarea epidemiilor si cu masura.Romanii consuma foarte multa carne de pui. Intr-o luna, o persoana mananca, in medie, 1,5 kg de carne de pasare.