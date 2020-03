Persoanele vindecate de coronavirus se pot reinfecta? Raspunsul specialistilor

In China au fost situatii cand oameni care s-au vindecat de coronavirus si au avut teste negative la externare s-au reintors la spital cu simptome, unii chiar in stare grava si au murit.Este posibila reinfectarea cu coronavirus dupa vindecare? Alexandru Rafila presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a confirmat ca pot exista cazuri de reinfectie."Problema este că nu cunoaștem încă, care este dinamica răspunsului imun după îmbolnăvire, adică te îmbolnăvești de obicei după un interval de 7-10 zile, apar primii anticorpi și te vindeci. Pentru că boala este cunoscută doar de două luni, această dinamică a răspunsului imun este insuficient cunoscută și într-adevăr s-au semnalat cazuri de reinfecții, dar nu sunt așa de multe încât să creeze îngrijorare", a declarat Alexandru Rafila.In ceea ce priveste disparitia virusului odata cu venirea caldurii, specialistul a declarat ca nu este nimic dovedit in acest sens.Nu este cunoscută suficient rezistența lui în mediu și atunci, studiile care s-au făcut, s-au făcut comparativ cu alte două virusuri asemănătoare, SARS și MERS, și au arătat că aceste virusuri supraviețuiesc în mediul extern mai puțin la temperaturi peste 25-28 de grade Celsius și în situația uscăciunii, deci se inactivează rapid în câteva ore. Dacă temperatura este mai scăzută și umiditatea mai ridicată, atunci supraviețuirea lor este mai lungă și plecând de la această premisă s-a ajuns la concluzia că dacă se îngreunează transmiterea datorită condițiilor meteo, căldură sau chiar căldură excesivă, probabil că va scădea și infecțiozitatea virusului, fără să fie eliminat. E un soi de sezonalitate la care ne gândim că putem face o paralelă cu gripă, dar dovezi documentate despre aceste virus, care să certifice în acest moment că în cursul sezonului cald vom avea o dispariție sau o reducere semnificativă a infecției, nu există. Rămâne ca timpul să ne demonstreze dacă este sau nu adevărat.