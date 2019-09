Petele albe de pe unghii ar putea fi un simptom al unei boli cronice

Aceste pete albe sunt in general inofensive, insa in cazul in care apare mai multe, ele pot reprezenta un simptom al unei boli cronice.Potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină din SUA, petele albe care apar pe unghii poarta numele de leuconichie. Aceasta poate fi de doua feluri: adevarata si aparenta.Cea mai frecventa este leuconichia adevărată, deoarece se datorează de obicei unui simplu semn de traumă. Academia Americană de Dermatologie asigură că aceste pete sunt inofensive. Cu toate acestea, este recomandat să mergi la un dermatolog dacă apar mai multe pete sau dungi albe pe unghiile tale, deoarece în aceste cazuri poate fi vorba despre o leuconichie aparentă, care este legată de boli sau intoxicații.In cazul leuconichiei adevarate, aceste puncte albe sau dungi dispar imediat ce unghia ta crește, deoarece apar pe placa unghiilor, adică pe unghia în sine. În schimb, in cazul leuconichiei aparente, colorația albă apare de obicei pe piele sub unghie. Medicii Spitalului Universitar José Eleuterio González explică faptul că leuconichia aparentă poate fi un simptom al diferitelor afecțiuni precum intoxicații cu arsenic, ciroză hepatică, insuficiență cardiacă, diabet de tip doi, boli renale sau insuficiență renală. Prin urmare, este important să mergi la un specialist dacă observi că unghiile tale au multe dintre aceste pete sau dungi albe.