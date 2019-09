Timp de 11 ani au fost tinut sub observatie 6000 de bugetari britanici. In acest rastimp au fost inregistrate 369 de cazuri mortale provocate de afectiuni ale inimii,atacuri de cord neletale si de angina pectorala in randul subiectilor. Se pare ca acestia obisnuiau sa petreaca la birou mai mult de trei ore peste program.Este nevoie totusi de cercetari suplimentare pentru a se gasi dovezi irevocabile ca serviciul prelungit provoaca boli de inima. Insa exista o legatura clara intre ele, stresul fiind principalul vinovat.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Focar de Febra Q in Romania: 23 de cazuri in Cluj

Articole recomandate

Top analize medicale de facut la orice varsta "Cea mai buna modalitate de a reduce stresul este planificarea din timp", sustine medicul Alice Domar, director la Mind/Body Center for Women’s Health at Boston. De altfel, expertii recomanda programarea analize medicale de mai jos pentru a preveni unele afectiuni. Cu atat mai mult cu cat in

Tanar de 18 ani cu plamani de 70 de ani din cauza tigarilor electronice Tigarile electronice fac din ce in ce mai multe victime. Sase persoane au murit in SUA din cauza acestora, iar alte 450 au fost diagnosticate cu probleme respiratorii. S-a deschis o ancheta in cazul acestor tipuri de dispozitive, pentru a se identifica substantele care duc la

Petreci mai mult de 8 ore la birou? Iata ce poti pati Cu totii stim vorba din batrani ca munca n-a omorat pe nimeni. Dar sunteti gata sa puneti pariu ca e si adevarata? Va sfatuim sa nu incercati! Ultimele studii realizate in Marea Britanie releva faptul ca persoanele care lucreaza 10-11 ore pe zi sunt predispuse sa sufere grave afectiuni la inima,

Focar de Febra Q in Romania: 23 de cazuri in Cluj Focar de febra Q in Romania! Au fost inregistrate 23 de cazuri de febra Q in judetul Cluj in perioada mai-august. Aceasta este o boala infectioasa, rara, care are simptomele asemanatoare gripei. Cei mai mulți dintre cei care s-au îmbolnăvit sunt studenții de la