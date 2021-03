Picioarele pot indica semnale de infarct sau accident vascular. Iata ce trebuie sa urmaresti

Multi oameni se confrunta cu problema picioarelor umflate si, ca urmare, le vine foarte greu sa gaseasca incaltamintea potrivita si comoda pentru ei. In general, cele mai frecvente cauze ale acestei afectiuni includ retentia de apa sau imbracamintea foarte stramta.Cu toate astea, afectiunea ar putea fi provocata de cauze mai serioase, cum ar fi inflamatia venelor. Prin urmare, recomandarea noastra este sa te consulti intotdeauna cu un medic. Cand observam ca ceva nu e in regula cu sistemul nostru circulator, primul semn de avertizare ar trebui sa il constituie extremitatile. Iata cauzele cele mai comune la care ar trebui sa atragi atentie:Cand inima nu poate transporta sangele spre intregul corp, cauzele variaza de la boala coronariana, la alte boli frecvente cum ar fi hipertensiunea sau diabetul.Este o afectiune care apare atunci cand venele nu pot transporta eficient sangele spre inima. Prin urmare, exista o intrerupere care declanseaza o tromboza sau alte probleme in sistemul limfatic. De asemenea, este bine sa fii atent/a si la alte simptome cum ar fi durere si intunecarea culorii pielii.Trebuie remarcat faptul ca umflarea picioarelor apare atunci cand muschii nu sunt suficient de puternici pentru a permite venelor sa transporte sangele care revine in inima.Unele boli cronice, cum ar fi cancerul, de exemplu, pot contribui la umflarea picioarelor. De asemenea, absenta proteinelor si malnutritia pot fi cauza umflarii picioarelor.A sta in aceeasi pozitie prea mult timp este una dintre cele mai frecvente cauze care declanseaza umflarea picioarelor. De fapt, acest lucru se intampla indiferent daca stai in picioare, stai asezat sau mergi - corpul intampina limitari in circulatie.Dupa cum am mentionat anterior, primul lucru pe care ar trebui sa-l facem este sa consultam medicul pentru a ne ghida si a lua masuri in acest sens.O recomandare atunci cand avem picioarele umflate este sa alternam baile de apa rece si fierbinte. Intr-un lighean cu apa rece scufundam picioarele cateva minute si apoi le scufundam intr-un alt recipient cu apa fierbinte, alternand intre cele doua. (Aveti grija ca apa sa nu fie excesiv de fierbinte, pentru a evita arsurile).Intr-un lighean cu suficientă apa calda, la inaltimea gleznei, vom adauga 1 cana de sulfat de magneziu. Ne scufundam picioarele pentru aproximativ 15 minute. Recomandarea este sa o facem seara, inainte de culcare. Sulfatul de magneziu este excelent pentru a reduce umflarea picioarelor, deoarece ajuta la activarea circulatiei sangvine.Otetul de mere, bogat in potasiu, este un aliat excelent pentru a reduce umflarea picioarelor. Intr-un recipient, turnam in cantitati egale apa calduta si otet de mere. Apoi scufundam o carpa de bumbac in recipient, infasuram picioarele si o lasam sa actioneze cel puțin 30 de minute. Putem recurge la acest remediu de fiecare data cand ne simtim picioarele grele si umflate.Este cu siguranta cea mai buna optiune, pentru ca, pe langa relaxarea muschilor si activarea circulatiei, asigura si reducerea retentiei de apa. Este important de stiut ca musetelul are un efect relaxant si antiinflamator, uleiul acestei plante este excelent pentru a reduce inflamarea. Turnam putin ulei pe maini si il frecam in palme pana acesta se incalzeste, iar apoi masam usor picioarele prin miscari circulare.Turnam apa calda (cat sa acopere glezna) intr-un lighean si adaugam o cană de sare. Amestecam bine si adaugam cate doua picaturi din fiecare ulei esential, cum ar fi: camfor, lavanda si arnica. Ne lasam picioarele scufundate in aceasta solutie pana cand apa se raceste complet, spalam si hidratam imediat picioarele cu o crema. Recomandarea este ca dupa tratament sa stam cu picioarele ridicate, stimuland astfel circulatia sangelui.Este important sa tinem cont de faptul ca recomandarile din acest articol nu inlocuiesc opinia unui profesionist din domeniul sanatatii. In plus, trebuie sa avem in vedere ca fiecare organism este unic si raspunde in felul sau, de aceea de preferat este ca aceste remedii să fie insotite de un stil de viata sanatos.