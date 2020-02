Pietrele la rinichi: cum pot fi prevenite

Corpul genereaza pietre la rinichi fara a arata simptome, astfel ca multe persoane nici nu isi dau seama ca pot suferi de aceasta afectiune, pana in momentul in care apar durerile insuportabile. Pentru a preveni aparitia pietrelor la rinichi trebuie sa consumi multa apa, astfel incat sarurile sa fie eliminate constant prin urina.Lamaia ajuta la alcanizarea corpului, prevenind astfel formarea de pietre la rinichi. In plus, acest lichid poate sa dizolve pietrele de dimensiuni mici, astfel incat rinichii sa fie curatati mai usor.Pentru a evita formarea pietrelor la rinichi este important sa stai departe si cateva alimente. Asadar, evita soia, dar nu exagera nici cu cofeina, deoarece sunt compusi care impiedica rinichii sa functioneze corect. De evitat sunt si alimentele procesate, precum mezelurile, care au continut ridicat de sare. Sarea este unul dintre ingredientele principale din urina atunci cand se formeaza pietrele la rinichi.Se recomanda evitarea tuturor alimentelor care au continut ridicat de oxalati, precum ceaiul negru, cerealele si o mare varietate de nuci, sau legume ori fructe, cum ar fi sfecla, spanacul, capsunile. Nu este indicat nici consumul de bauturi racoritoare, deoarece au un continut mare de acid fosforic. Pentru a preveni aparitia pietrelor la rinichi trebuie evitata si o dieta bogata in proteine, deoarece acestea cresc nivelul acidului uric in organism.Orice piatra cu diametrul mai mic de 3 milimetri poate fi eliminata singura din corp. Pietrele mai mari necesita insa tratament. Pentru pietrele mici, tratamentele includ consumul de apa multa. Atentie insa, acest consum trebuie supravegheat de catre un medic, deoarece daca bei prea multa apa pot aparea consecinte grave asupra organismului.Un alt tip de tratament consta in analgezice, care reduc durerea si ajuta organismul sa elimine mai usor pietrele in mod natural, prin urina. Pentru pietrele care sunt mai mari, tratamentele includ adesea utilizarea de unde sonore pentru a sparge piatra si pentru a o face mai mica, astfel inca organismul sa o poate elimina in mod natural. În cazul în care pietrele sunt foarte mari, va fi necesară intervenția chirurgicală.