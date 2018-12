Pietrele la rinichi: simptome si principalele cauze

Tratamentul se face cu medicamente prescrise in urma unui consult medical, iar in cazurile cele mai grave, poate fi necesara efectuarea unei interventii chirurgicale pentru indepartarea pietrei blocate.1. Durere severă în partea inferioară a spatelui, care poate limita circulația2. Durerea care radiază de la spate pana in zona inghinala3. Durerea atunci când urinați4. Urină roz, roșie sau maro5. Senzatie de urinare continua6. Amețeli sau vărsături7. Febră peste 38 ° CÎn unele cazuri, unele persoane se pot confrunta cu incapacitatea de urina dacă piatra obstrucționează calea.Tratamentul pentru pietre la rinichi se face de obicei la domiciliu și include repaus, consumul de lichide si utilizarea de medicamente prescrise de medic precum analgezice sau antispastice.De asemenea, persoanele diagnosticate cu pietre la rinichi trebuie sa evite sarea si sa bea un pahar de suc de portocale în fiecare zi. În unele cazuri, pacienții pot opta pentru o intervenție chirurgicală cu laser, pentru a elimina pietre de până la 5 mm. Cu toate acestea, în cazuri mai severe, poate fi indicată spitalizarea pentru injectarea de medicamente analgezice intravenoase sau pentru a efectua o intervenție chirurgicală pentru a elimina pietre la rinichi.Un bun tratament natural pentru pietrele la rinichi este ceaiul Ochii Soricelului, o plantă medicinală a cărei denumire științifică este Phyllanthus niruri. Aceasta are acțiune diuretică, facilitând îndepărtarea pietrelor. În cele mai multe cazuri, pietrele din rinichi sunt eliminate natural prin urină, de obicei acest lucru se întâmplă fără ca persoana să observe, totuși în unele cazuri pietrele pot bloca tractul urinar, provocând mari dureri și disconfort, fiind necesar să mergeți la spital cât mai repede posibil.Pietrele la rinichi pot aparea din cauza aportului redus de lichide, a dietei, a factorilor genetici și unele boli.Unele dintre cauze sunt: Calculul calciului renal: de origine ereditară și trebuie tratat cu o dietă cu conținut scăzut de sodiu și proteine, recomandat fiind consumul de diuretice. Tratamentul se poate face prin reducerea consumului de alimente bogate în oxalați și grăsimi, administrarea unui supliment de calciu pentru a facilita fixarea oxalatului în intestin.Calculul renal al acidului uric: poate fi cauzat de un consum ridicat de alimente bogate în proteine ​​care generează creșterea acidului uric în sânge. În acest caz, tratamentul se poate face cu o dietă cu conținut scăzut de purină.Calculul renal al cistinei: de origine ereditară, poate fi tratat cu un aport ridicat de fluide, alcalii și D-penicilamină, când este necesar.Calculul struvitului renal: poate fi cauzat de complicația unei infecții în sistemul urinar. Tratamentul se poate face prin ingestia de antibiotice și chirurgie pentru a elimina pietrele, deoarece ele tind să fie mari.