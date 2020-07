Proasta igiena orala poate duce la aparitia Alzheimerului

Specialistii spun ca multe persoane care prezinta afectiuni cardiovasculare, Alzheimer sau diabet nu prezinta nici o igiena orala buna.In general, asociem proasta igiena orala cu probleme la nivelul gurii, cavitatii bucale, inflamatii ale gingiilor si respiratie urat mirositoare, dar nu cu afectiuni sau complicatii in alte parti ale corpului.Cu toate acestea, o buna sanatate orala este esentiala pentru functionarea optima a organismului. Bolile orale pot contribui la dezvoltarea bolilor sistemice.De fapt, exista noi dovezi ca bacteriile din gura pot ajunge in alte parti ale corpului si pot cauza probleme.In general, fiecare persoana are intre 100 si 200 de specii de bacterii orale din cele 700 de specii identificate. Cand intrebam o persoana cate bacterii considera ca exista intr-un mililitru de saliva, de multe ori subestimeaza raspunsul corect: avem in jur de 100 de milioane de bacterii pe mililitru de saliva.Aceste bacterii traiesc pe dinti, limba, gingii si alte suprafete orale. Acolo formeaza comunitati structurate, cum ar fi placa dentara si acoperirea limbii albe. Cand sunt eliberate, acestea intra in saliva. Adunand toate bacteriile din gura, numarul ajunge la miliarde.. formand „microbiota orala”. In general, aceste microorganisme vor fi prietenii nostri in timp ce noi avem grija de ele.in primul rand, acestea protejeaza impotriva agentilor patogeni externi.Cand noi bacterii intra in gura, este mult mai dificil pentru ele sa supravietuiasca, deoarece exista o armata de bacterii care locuiesc in acel spatiu. In plus, bacteriile orale benefice convertesc nitratul din legume si fructe in nitriti.Acest lucru poate avea efecte pozitive asupra organismului, cum ar fi scaderea tensiunii arteriale si efecte antidiabetice. In mod normal, bacteriile noastre nu sunt patogene, dar pot provoca boli orale la oameni sanatosi prin obiceiuri nesanatoase.O dieta nesanatoasa sau o igiena orala deficitara pot provoca un dezechilibru: unele tipuri de bacterii cresc in numar, iar altele scad. Acest proces se numeste "disbiozie".De exemplu, daca consumam zahar, bacteriile din placa dentara care mananca zaharuri cresc in numar. Acestea transforma zaharul in acizi organici. Unii producatori de acid sunt foarte rezistenti la acesta, in timp ce cei sensibili mor. Daca consumam prea mult zahar, bacteriile care mananca zahar si produc acid cresc ​​placa dentara, incat acidifierea dauneaza smaltului. in timp, acest lucru poate duce la carii.Un alt exemplu mai relevant pentru bolile sistemice sunt bolile parodontale. Din cauza lipsei igienei orale adecvate, se acumuleaza placa dentara. Apoi, corpul nostru reactioneaza cu inflamatia gingiilor, care include o crestere a componentelor antibacteriene si a celulelor imune pentru a reduce numarul de bacterii.Daca nu tratam o astfel de inflamatie, bacteriile care sunt cele mai rezistente la raspunsul inflamator pot creste in numar, in timp ce bacteriile sensibile mor. In plus, din cauza inflamatiei, mai multe proteine ​​provin astfel dintr-un ser gingival asemanator sangelui care iese din sulcul gingival.Acestea devin hrana pentru unele bacterii, stimuleaza acumularea lor si creeaza astfel un cerc vicios.Daca inflamatia initiala, pe care o numim gingivita si este in general reversibila, este lasata netratata, inflamatia cronica si distructiva - parodontita - se poate dezvolta.Parodontita provoaca pierderea tesutului uman si formarea de buzunare parodontale umplute cu bacterii din jurul dintilor.Exista dovezi ca parodontita poate contribui la dezvoltarea diferitelor complicatii si boli sistemice.Avand parodontita creste riscul de, de exemplu, de artrita reumatoida, ateroscleroza, hipertensiune arteriala, Alzheimer, diabet si complicatii la nastere. La persoanele cu parodontita, diferite mecanisme pot contribui la dezvoltarea altor boli.De exemplu, numarul mare de molecule proinflamatorii produse de celulele umane in gingiile inflamate pot ajunge in alte parti ale corpului si pot provoca reactii inflamatorii in acele zone. Pentru a reduce aceasta inflamatie este important sa mergeti la medicul stomatolog pentru a trata parodontita.In plus, s-a descoperit ca unele bacterii care cresc in timpul parodontitei si a compusilor produsi de acestia pot ajunge in diferite parti ale corpului prin sange sau calea gastrointestinala.Aceste bacterii au fost detectate in celulele imune care circula in sange, placa aterosclerotica, placenta si tumorile intestinale, printre altele.Cea mai bine studiata bacterie asociata cu parodontita se numeste Porhyromonas gingivalis si au fost gasite mai multe mecanisme care explica modul in care poate contribui la inflamatia distructiva a gingiilor si la aparitia bolilor sistemice.Recent, un grup de cercetatori a studiat creierul persoanelor care au murit cu Alzheimer. Au gasit ADN de la Porhyromonas gingivalis si enzime numite gingipaine, care descompun proteinele umane. Mai mult, cantitatea acestor enzime a fost corelata cu severitatea bolii.Cercetatorii au alimentat cantitati mari din aceasta bacterie soarecilor, iar agentul patogen a colonizat cu succes creierul.Animalele au prezentat simptome legate de Alzheimer, dar cei care au primit un tratament cu gingipaina, cu un inhibitor dezvoltat de autorii studiului, s-au descurcat mai bine.Sursa: bbc.com