Produse de igiena intima care te ajuta sa spui ADIO tabuurilor legate de problemele de sanatate

Femeile se confrunta in viata cu o multime de probleme de sanatate care sunt considerate tabu. Fie ca vorbim despre incontinenta urinara, fie ca la un moment dat hemoroizii incep sa isi faca aparitia si sa creeze probleme (in special in sarcina), multor femei le vine greu sa vorbeasca despre aceste lucruri, considerate jenante. Ei bine, pentru ca nu se intampla doar unora, ci din ce in ce mai des, si pentru ca aceste probleme de sanatate atrag neplaceri care tin de igiena intima,a creat o gama de produse menite sa faca viata mai usoara femeilor.Incontinenta urinara poate avea cauze multiple si, dincolo de ele, femeile care sufera din cauza acestei probleme trebuie sa faca fata si sentimentului de rusine, dar si disconfortului care poate sa apara la nivelul pieii.Specialistii Hygienium au creat mai multe produse menite sa tina la distanta problemele de igiena intima si sa ingrijeascapielea.Cu un continut ridicat de ulei de migdale si D-Panthenol,nu te ajuta doar sa pastrezi igiena zonei intime atunci cand incontinenta urinara incepe sa iti dea batai de cap, ci ajuta si la refacerea celulara. Pielea va fi hidratata si catifelata in profunzime, iar ingredientele active din lotiune vor inhiba mirosurile neplacute de urina si de transpiratie.Acest produs poate fi folosit si pentru spalarea delicata a pielii iritate ca urmare a imobilizarii prelungite, dupa eventuale interventii chirurgicale, dar si pentru a calma zonele sensibile dupa epilat sau dupa expunerea la soare.Un alt produs recomandat in astfel de situatii neplacute sunt. Cu o formula complexa cu lanolina, alantoina, D-Panthenol, unt de shea, ulei de masline si vitamina E, acestea sunt ideale pentru igiena de zi cu zi, dar asigura si hidratarea in profunzime a pielii sensibile si un efect de cicatrizare. Sarcina sau un serviciu care te obliga la sedentarism pot provoca deseori aparitia hemoroizilor si toate neplacerile care vin "la pachet" cu acestia. Chiar daca nu spune nimeni in gura mare ca sufera de aceasta problema, cazurile se inmultesc de la an la an, iar specialistii nu o pot ignora. Prin urmare, cei de la Hygienium au lansat, pentru curatare delicata. Cu o formula complexa, bazata pe o serie de ingrediente active naturale, servetelele umede Hygienium nu ajuta doar la pastrarea igienei locale, ci si la ameliorarea simptomelor hemoroizilor.Extractele din galbenele, scoarta de stejar, castan salbatic si coada-soricelului au un efect astringent si cicatrizant asupra pielii. Alantoina si extractul de aloe vera din compozitia solutiei cu care sunt impregnate servetelele au efect reparator, hidratant si antiinflamator, iar vitamina E, Panthenolul si extractul de musetel au efect hidratant si emolient.