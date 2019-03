Propolisul - beneficii si contraindicatii

Utilizarea propolisului în medicina alternativă este un proces relativ recent. Există însă opinii contradictorii cu privire la eficacitatea acestuia. In întreaga lume este cunoscut și ca clei de albine, ceară de albine, rășină de propolis sau ceară de albine sintetică.Investigațiile privind utilizarea acestei substanțe datează de secole, iar mayașii din Mexic au folosit infuzia de propolis pentru a atenua procesele inflamatorii și sindroamele febrile care în acel moment erau considerate fatale.Cele mai vechi date privind utilizarea propolisului au provenit din Egipt, această substanță fiind folosita pentru îmbălsămarea morților. În prezent, propolisul este utilizat aproape în toate modalitățile de medicină alternativă și s-a dovedit a fi de 4 ori mai eficient decât morfina în ameliorarea anumitor crize dureroase.Nivelul consumului de propolis va depinde de utilizarea medicală. De exemplu dacă medicul indică un sirop pentru afecțiuni respiratorii poate fi administrat 3 linguri pe zi, în prezent datorită progreselor în cercetarea medicinii botanice sau alternativă a fost descoperit că rănile la rece pot fi tratate cu o cremă de propolis de 3% și trebuie aplicata pe zona afectată de 5 ori pe zi, în același mod în care poate fi folosit pentru clatirea antiseptică a gurii după un anumit tratament chirurgical dentar.Se formează datorită interacțiunii albinelor cu mediul, deoarece acestea părăsesc stupul și reciclează 50% rășină și balsamuri din copaci, 30% ceară, 10% uleiuri esențiale, 5% din materiale organice și minerale și 5% din polenul de flori. Cercetările recente arată că propolisul este bogat în aminoacizi și flavonoide care conțin vitaminele A, B și C.Această substanță stimulează sistemul imunitar, oferă mijloacele de apărare pe care organismul trebuie să le depășească stărilor delicate de sănătate, atunci când este administrat corespunzător. De asemenea, acesta mai poate ajuta la:: a fost identificat ca un ajutor la pacienții cu tuberculoză, deoarece are proprietăți antiinflamatorii și antibiotice, în același mod în care ajută la stabilizarea persoanelor cu faringită cronică, laringită și probleme cu gingiile.: medicii au demonstrat că propolisul este unul dintre medicamentele naturale care trateaza complet bacteria Helicobacter Pylori, care este cauza ulcerului gastric dureros. De asemenea un activator puternic al aparatelor de protecție indicate în cazuri de diaree acută, pot fi administrate în perfuzii pentru o eficacitate mai mare.: Majoritatea femeilor au suferit cel puțin o dată de o infecție cu ciuperci sau bacterii în zona vaginală pot apela la propolis pentru tratarea acestora. Diluat in apa, se pot face spalaturi vaginale.: propolisul este o opțiune excelentă de combatere a infecțiilor fungice care pot apărea în orice parte a corpului, si împiedică pielea să sufere leziuni care, la rândul ei, generează pete nedorite. Persoanele care suferă de cazuri cronice de acnee pot observa o ameliorare a simptomelor atunci când isi spala zilnic zona afectata cu propolis diluat in apa calda.Este important de menționat că propolisul are numeroase proprietăți medicinale pentru corpul nostru, cele mai notabile fiind:- Este un antioxidant natural care favorizează eliminarea radicalilor liberi, ceea ce favorizează reînnoirea celulelor.- Este un antibacterian puternic, atacă direct orice microorganism care poate provoca daune odată ce intră în corpul nostru.- Este un analgezic sau anestezic foarte eficient, s-a stabilit că propolisul este de aproape 5 ori mai eficace decât o doză de morfină, fiind o opțiune naturală pentru cei care sufera boli care cauzează dureri severe și de nesuportat.Propolisul este o substanță considerată miraculoasă deoarece are capacitatea de a accelera procesele de vindecare in cazul gripeo, tusei, astmului, laringitei și bronșitei. Propolisul este un antigripal foarte eficient si poate fi consumat noaptea înainte de a dormi sub formă de ceai. Combinat cu ghimbir, lamaie si miere, propolisul isi poate mari efectele pentru apararea si depasirea gripei.Laringita este o afecțiune care apare în partea inferioară a gâtului, laringele care formează o membrană mucoasă și un mușchi care sunt corzile vocale. De obicei, apare atunci când oamenii suferă schimbări bruște ale temperaturii, canta prea mult sau vorbesc timp de mai multe ore.Laringita poate fi acută sau cronică și poate produce o disfonie sau o pierdere de voce. Aceasta poate fi tratată prin gargară cu propolis diluat în apă caldă de câteva ori pe zi. Faringita este o inflamație a faringelui care se manifestă prin durere sau disconfort la înghițire și generează faptul că ganglionii limfatici sunt localizați sub maxilar si sunt sensibili la atingere, produce tuse uscată, poate apărea și prin reacții alergice.Pentru a utiliza propolisul pentru a ameliora aceasta afectiune, trebuie sa adaugi intr-un vas cu apa 30 de grame de fenicul, propolis picaturi si indulcit cu miere. Acest amestec trebuie sa fie cald pentru a avea efecte mai bune.Pentru a elimina paraziți la copii, se recomandă administrarea unei picături per kilogram de sirop de propolis pur. Acest amestec natural va permite în mod natural copilului să elimine toți paraziți care se pot dezvolta în zona intestinală.Propolisul este si un bun antiinflamator, care actioneaza ca un analgezi atunci cand apare durerea. Propolisul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a vindeca ulcere gastrice care ar putea afecta ritmul vieții unei persoane.Propolisul are o actiune foarte buna si in cazul infectiilor genitale, cum ar fi cistita, infecțiile cu candida, mâncărime în zona vaginală. In aceste cazuri se recomanda baile cu propolis.Desi propolisul are numeroase beneficii pentru sanatate, acesta poate provoca uscarea gurii, senzatie de arsura, amorteala, diaree puternic. De asemenea, daca suferi de astm bronsic alergic, nu este recomandat sa consumi propolis.In prezent nu există cercetari care sa arate efecte secundare ale consumului de propolis la copii. Dimpotrivă, siropul de propolisa devenit un aliat pentru mame in lupta cu gripa si racelile la copii.Propolisul și diabetulPropolisul este benefic pentru persoanele diagnosticate cu diabet zaharat. Acesta va îndeplini funcția de control al metabolismului zahărului în organism si ar realiza o reducere considerabilă a nivelului de glucoză în sânge, în același mod în care propolisul acționează ca un mecanism care permite eliminarea colesterolului rău în sânge.Dacă suferi de astm bronșic alergic, nu poti consuma propolisul sau derivații acestuia pentru că va agrava starea de sănătate. Poate apare o senzație de sufocare însoțită de o tuse convulsivă, de obicei o tuse care nu se calmează timp de câteva minute chiar de ore.În prezent, nu există suficiente dovezi fiabile despre posibile efecte secundare care ar putea determina utilizarea propolisului în oricare dintre prezentările sale în timpul sarcinii, de aceea primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să consultați medicul specialist pentru a evita orice complicații. De asemenea, nici in cazul femeilor care alapteaza, propolisul nu a prezentat efecte secundare.Pe de altă parte daca folosesti o cremă de corp care contine propolis, ar trebui să eviți ca pielea bebelușului să intre în contact cu acest produs deoarece bebelușii au de obicei straturi foarte sensibile de piele.